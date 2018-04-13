İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm 2. fragmanı: Barışma zamanı! (İstanbullu Gelin son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan ve Aslı Enver ile Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı İstanbullu Gelin 45. bölümü ile bu akşam hayranları ile buluşacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde küsler barışıyor. Burcu ile konuşmasına tanık olan ve Süreyya'ya ilgisi olduğunu düşündüğü kardeşi Osman'ı evden kovan Faruk, "Vadenin ne zaman geleceği belli değil" diyerek kardeşi ile kucaklaşıyor. Adem ise yeni ailesine alışmaya çalışıyor. İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak?

İSTANBULLU GELİN 45. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin yeni bölümde; Faruk ve Süreyya, Reyhan ile ilgili yaşadıkları durumu saklı tutmaya karar verse de konakta haberin yankılanması uzun sürmez. Faruk, Adem’e şans vermek için geleneksel aile yemeğine onu da davet eder. Süreyya ve Dilara’nın barıştığından habersiz olan Senem ise yeğenlerini barıştırmak için bir şey planlar. Osman, Faruk ile arasını düzeltirken Burcu’nun ani kararı ile şaşkına döner. Adem yavaş yavaş bir ailesi olduğunu düşünmeye başlamıştır ki hiç beklemediği bir gerçek ile sarsılır.