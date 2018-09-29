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İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2018 01:30 | Son Güncelleme

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 28 Eylül Cuma akşamı 55. bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde, Faruk eşi Süreyya ve çocuğunu alıkoyduğunu düşündüğü Adem'i tekme tokat dövdü. İstanbul'daki yeni hayatlarına alışmaya çalışan Boranlar büyük bir şokla daha karşı karşıya kaldı. Faruk her şeyi düzeltmek için büyük umutla girdiği iş toplantısında polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbullu Gelin 55. son bölümde Faruk'a cinayete teşebbüsten gözaltı şoku!

İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Yaşadıkları zor zamanların ardından yeniden toparlanmak isteyen Boranlar için artık İstanbul'da yeni bir hayat başladı.

Boranlar'ı kurtaracak olan İstanbul'daki 30 milyon dolar değerindeki arsanın ortaya çıkmasının ardından Ülfet'le yolları kesişen Esma, Ülfet'in yaptığı teklifi kabul etmek zorunda kaldı. İstanbul'a yerleşen Boranlar'da Esma İstanbul'un keşmekeşinden, düştüğü durumdan çok mutsuzdur. Dizide gelecekteki genç kız haliyle psikoloğa giden Yaz, Süreyya'nın Esma'yı öldürdüğünü söyledi.

Faruk ise İstanbul'daki yeni işine başladı. Ancak patron olmaya alışan Faruk için ofis ortamında çalışmak oldukça zor oldu.

Adem'le işbirliği içinde olan Ülfet, bir yandan Boranlar için plan yapmaya devam ederken, Adem ise Dilara'nın izini buldu. Adem alışverişe çıkan Süreyya'yı pastanede alıkoyarak, Süreyya'nın telefonundan Dilara'yı arar. Evdekiler deliye döner, Adem konuşalım diyerek Dilara'yı oraya çağırır. Dilara apar topar yola çıkar. Faruk'u arayıp durumu anlatırlar. Faruk ise otogara giderek Adem'i mekanında tekme tokat dövdü. Final sahnesinde ise Faruk yeni işi için oldukça önemli olan bir toplantıdayken, polis tarafından cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atarlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcıdır. Faruk, arkadaşı Okan’ın yanındaki yeni işine başlar ve sadece sıradan bir çalışan olmanın zorlukları karşı karşıyadır.

Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara’ya İstanbul’da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet’in varlığı nedeniyle Boranlar’a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokacaktır.

Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran’ı zor duruma sokacak bir adım atar.

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