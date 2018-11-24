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İstanbullu Gelin 63. son bölümde Faruk'tan Adem'i şoke eden teklif! İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 24.11.2018 00:56 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 63. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde konaklarına yeniden kavuşan Boranlar eski günlerine hızla dönmeye başladı. Adem aldığı kararla konağı Boranlar'da verdi. Son bölüm finalinde ise evlerine yemeğe gelen Adem'e Faruk şirkette ortaklık teklif etti. Faruk'un teklifi Boranlar'daki herkesi şoke etti. İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanında ise Esma, şirketteki hisselerinin kontrolünü Galip'e vereceğini söyledi. İşte son bölümde yaşananlar.

İstanbullu Gelin 63. son bölümde Faruk'tan Adem'i şoke eden teklif! İstanbullu Gelin 64. yeni bölüm fragmanı izle

İstanbullu Gelin dizisi 23 Kasım Cuma akşmaı 63. son bölümüyle yayınlandı. İstanbullu Gelin'de Adem konağı tekrar Boranlar'a geri verdi. Ülfet'ten gelen mirasla paraya kavuşan Boranlar eski konaklarına da geri dönmenin mutluluğunu yaşadı. Son bölüm final sahnesinde ise Faruk'un Adem'e teklifi herkesi şoke etti. Konakta yemeğe davet ettiği Adem'le konuşan Faruk, 'Biz şu andak sermayeyle yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Tek kuruş sermaye koymadan hissedar olarak, yönetim kurulunda söz hakkı olmadan, her ay evin bedeli kadar olan parayı kar payı olarak hesabına yatıracağız. Ben de bu borç yükünden kurtulacağım. Kısacası sana ortaklık teklif ediyorum' dedi.

İSTANBULLU GELİN 64. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE
İstanbullu Gelin'in 64. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Faruk'un Adem'e şirkette ortaklık teklif etmesine kızan Esma, kendi hisselerinin kontrolünü de Galip'e vereceğini söyledi. Faruk ise annesinin bu önerisini kabul etmedi.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Boran’lar ait oldukları yerde ayağa kalmak için yeni bir hayata merhaba derler. Garip’in bir sürprizi ile de konağa girişleri büyük bir şaşkınlığa sebep olur. Adem’in çocuğu için seçtiği hayatta gidecek hiçbir yeri yoktur, elini uzatan kişi ise Güneş olur. Emir içinse bu yeni hayat ait olamama hissi yaratmaktadır, çocuk duyguları ile baş edemez hale gelir. Boran’lar Adem’e karşı borçlu kalmamak için yol aramaya başlar. Faruk’un kararı ise ailede şok etkisi yaratacaktır.


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