İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Ben alzheimer'lı Esma Boran. Her şeyi unutacak olan'

İstanbullu Gelin'in 14 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünde alzheimer olduğunu öğrenen Esma'nın yaşadığı üzüntü damga vuracak. Alzheimer olduğunu tesadüf eseri öğrenen Esma, her şeyi unutacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Yeni bölüm fragmanında, Esma'nın 'Ben Esma Boran. Alzhemier'liEsma Boran. Her şeyi unutacak olan. Unutmamak için yazıyorum.

Sen 400 yıllık kökleri belli bir aileden geliyorsun. Bu konak aile mirasım. 4 çocuğum, 3 gelinim, 4 torunum var. Unuttukça buradan okuyup hatırlarsın' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbullu Gelin son bölümde Boranlar'ın üzerinde kara bulutlar dolaştı. Meyhanede çıkan kavga sonrasında bıçaklanan Adem ve Fikret hastanede ameliyata alındı. Fikret hızlı bir şekilde iyileşirken, Adem'in ise ameliyat sırasında kalbi durdu. Dilara ise Adem'e haksızlık yaptığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Ameliyattan çıkan Adem ise kendine geldiğinde ayaklarını hissetmediğini fark etti. Yaşananların kendi yüzünden olduğunu bilen Fikret ise adeta yıkıldı.