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İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Ben alzheimer'lı Esma Boran. Her şeyi unutacak olan'

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde alzheimer hastası olduğunu öğrenen Esma kendisiyle yüzleşiyor. Esma unutmamak için bir defter tutmaya başlıyor. Fragmanda Esma'nın 'Ben Esma Boran. Alzheimer'lı Esma Boran. Her şeyi unutacak olan. Unutmamak için yazıyorum' sözleri dikkat çekiyor. İşte İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı.

İstanbullu Gelin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Ben alzheimer'lı Esma Boran. Her şeyi unutacak olan'

İstanbullu Gelin'in 14 Aralık Cuma akşamı ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünde alzheimer olduğunu öğrenen Esma'nın yaşadığı üzüntü damga vuracak. Alzheimer olduğunu tesadüf eseri öğrenen Esma, her şeyi unutacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Yeni bölüm fragmanında, Esma'nın 'Ben Esma Boran. Alzhemier'liEsma Boran. Her şeyi unutacak olan. Unutmamak için yazıyorum.
Sen 400 yıllık kökleri belli bir aileden geliyorsun. Bu konak aile mirasım. 4 çocuğum, 3 gelinim, 4 torunum var. Unuttukça buradan okuyup hatırlarsın' sözleri dikkat çekiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin son bölümde Boranlar'ın üzerinde kara bulutlar dolaştı. Meyhanede çıkan kavga sonrasında bıçaklanan Adem ve Fikret hastanede ameliyata alındı. Fikret hızlı bir şekilde iyileşirken, Adem'in ise ameliyat sırasında kalbi durdu. Dilara ise Adem'e haksızlık yaptığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Ameliyattan çıkan Adem ise kendine geldiğinde ayaklarını hissetmediğini fark etti. Yaşananların kendi yüzünden olduğunu bilen Fikret ise adeta yıkıldı.

İstanbullu Gelin son bölümde doktora giden Esma Sultan alzheimer olduğunu öğrendi. Doktoru Esma'ya 'Bundan sonra hayatında değişiklikler olacak. Hazırlıklı olmalısın. Neyse ki erken teşhis koyduk. Sende alzheimer başlangıcı var' dedi.

Fikret ve Adem hastanededir ve durumları ağırdır. Esma, bıçaklanma hadisesinden Adem’i sorumlu tutmaktadır. Faruk ise hiçbir şey bilmedikleri için annesinin tepkisini anlamsız bulur. Fikret kendisine geldiğinde ilk merak ettiği Adem olur. Adem ise Fikret kadar şanslı değildir. Faruk’sa Adem’i artık nereye koyacağını bilememektedir. Tüm bunlar yaşanırken Boran erkekleri Garip’in yakın zamanda evlenme isteği ile karşı karşıya kalır. Esma’nın yaşayacağı şok ise bu haber ile olmayacaktır.

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