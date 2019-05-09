İstanbullu Gelin'de Anneler Günü mutluluğu! İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dört bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Esma’nın kararı Boranlar’da şaşkınlık yaratıyor. İstanbullu Gelin 84. yeni bölümde, Esma’nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip’in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik olur. Boranlar, Esma’yı konağa geri döndürmek için Senem’i harekete geçirirler. Adem, Güneş’i kaybetmemek adına hayati kararlar almaktadır. Dilara’nın da Güneş’e adım atmasıyla artık dengeler değişir.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boranlar'da duygusal anlar yaşanacak. Hastalığı nedeniyle evi terk ederek huzurevine yerleşen Esma Sultan'ı çocukları buluyor. Esma yeniden konağa dönerken aile mutlu günler yaşıyor. Faruk ise Garip'e karşı beklenmedik bir adım atıyor. Faruk'un "Biz sana 'ağabey' diyelim, sen onu 'baba' diye oku" sözleri Garip'i duygulandırıyor.

Çocuklarına bir mektup yazarak evi terk eden Esma, herkesten habersiz olarak bir huzurevine yerleşmişti. Yeni bölümde ise çocukları Esma'yı kaldığı huzurevinde bularak eve geri getiriyor. Faruk ise Garip'i duygulandıran sözler söylüyor. Faruk artık Garip'i de bir ağabey ve baba gibi benimsediklerini söylüyor. Faruk'un sözleri karşısında duygulanan Garip ise Faruk'a sarılarak 'Artık ölsem de gam yemem' diyor.



