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İstanbullu Gelin'de Boranlar'a uyuşturucu şoku! Fikret tutuklanıyor mu?

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 01.06.2018 23:59 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisinin 1 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 52. bölümünde şok bir final yaşandı. Boranlar'da tam her şey yolunda gibi görünürken, bu defa da Fikret gözaltına alındı. Boran Jet'in Londra seferinde uyuşturucu taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle, şirketin yetkili müdürü olan Fikret için tutuklama kararı alındığı ortaya çıktı. Faruk ve Fikret aldıkları bu şok haber karşısında dondu kaldı. Aldıkları bu büyük darbeden sonra Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

İstanbullu Gelin'de Boranlar'a uyuşturucu şoku! Fikret tutuklanıyor mu?

Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salh Bademci, Dilara Aksüyek, Fırat Tanış,Güven Murat Akpınar, Tamer Levent'in rol aldığı İstanbullu Gelin'de Boranlar'ın başı dertten bir türlü kurtulmuyor. Boranlar'ın malikanesine gelen polis ekipleri, uçaklarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle Boran Jet'in yetkili müdürü olan Fikret'i gözaltına aldı. Faruk ve Fikret polis amirinin açıklaması karşısında dondu kaldı. Boranlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Fikret bu durumdan nasıl kurtulacak?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin Başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salh Bademci

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