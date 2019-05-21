İstanbullu Gelin'de Esma ölüyor mu? Süreyya'yı şoke eden teklif! İstanbullu Gelin 86. yeni bölüm fragmanı izle!

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Tamer Levent, Dilara Aksüyek, Güven Murat Akpınar'ın başrollerde oynadığı İstanbullu Gelin 86. bölümüyle 24 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek. İki bölüm sonra final yaparak ekrana veda edecek olan İstanbullu Gelin'de Esma, Süreyya'yı şoke eden bir teklif yapıyor. Esma, Süreyya'dan acılarına son vermesini isteyerek, "Garip gibi huzur içinde ölmek istiyorum" diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Garip'in ani ölümü Boranlar'ı yıktı. Hayat arkadaşını ölmüş bulan Esma büyük bir yıkım yaşadı. Esma derin üzüntüsünün yanı sıra hastalığının da ilerlemesiyle hastaneye kaldırıldı. Hayata küsen Esma'yı çocukları teselli etmeye çalışsa da Esma yaşadığı şoku atlamadı.

Garip’in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma’nın Garip’in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır. Süreyya’nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip’in ölümüyle Boran’lar için farklı bir süreç başlar. Esma’nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.



