İstanbullu Gelin'de Esma Sultan'a ne oldu? Esma alzheimer mı? İstanbullu Gelin 78. son bölüm final sahnesi izle!

İstanbullu Gelin 78. son bölümü ile 29 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yarattı. Esma ise bu durumu kabul edemedi. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görürken, Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalıştı. Adem ve Fikret ise kendilerine yeni bir yol çizmek için iş birliği yaptı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ise aldığı karardan sonra eşi Süreyya'ya içini döktü. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istedi. Faruk'un Süreyya'ya 'Ben hayatım boyunca babam kadar güçlü biri olmaya çalıştım. Babamın yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştım. Bu arada kendimin ne hissettiğini hiç sormadım. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım' sözleri dikkat çekti.

ESMA MEZARLIKTA BULUNDU

İstanbullu Gelin final sahnesinde ise Esma'da yaşadığı olayların ardından alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Konaktan kaçan Esma Sultan ortadan kayboldu. Finalde Esma, baba ve annesinin mezarına uzanmış şekilde ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle mezarlığa gelen Faruk, annesini yüzü gözü çamur içinde buldu. Ancak Esma, Faruk'u tanımadı ve 'Ben geldim' dedi.