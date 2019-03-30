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İstanbullu Gelin'de Esma Sultan'a ne oldu? Esma alzheimer mı? İstanbullu Gelin 78. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.03.2019 01:29 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 78. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölüme Esma'nın yaşadıkları damga vurdu. Faruk'un şirketten ayrılık kararı alması konakta bomba etkisi yarattı. Fikret ve Osman'la karşı karşıya kalan Esma yaşadığı olaylardan sonra alzheimer hastalığının etkilerini yaşamaya başladı. Ortadan kaybolan Esma, anne ve babasının mezarında bulundu. Ancak Esma yanına gelen oğlu Faruk'u babası sandı ve 'Baban ben geldim' dedi. İşte İstanbullu Gelin 78. son bölüm final sahne

İstanbullu Gelin 78. son bölümü ile 29 Mart Cuma akşamı ekrana geldi. Faruk'un istifa kararı Boranlar'da fırtına etkisi yarattı. Esma ise bu durumu kabul edemedi. Esma, Faruk'un gidişini kendi başarısızlığı olarak görürken, Süreyya bu karardan sonradan haberdar olduğu için iç sorgulamaları ile baş etmeye çalıştı. Adem ve Fikret ise kendilerine yeni bir yol çizmek için iş birliği yaptı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk ise aldığı karardan sonra eşi Süreyya'ya içini döktü. Faruk ise aldığı yeni kararlar için eşi Süreyya'dan destek istedi. Faruk'un Süreyya'ya 'Ben hayatım boyunca babam kadar güçlü biri olmaya çalıştım. Babamın yokluğunu kimseye hissettirmemeye çalıştım. Bu arada kendimin ne hissettiğini hiç sormadım. Gel bana yardım et. Faruk'u birlikte bulalım' sözleri dikkat çekti.

ESMA MEZARLIKTA BULUNDU
İstanbullu Gelin final sahnesinde ise Esma'da yaşadığı olayların ardından alzheimer hastalığının belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Konaktan kaçan Esma Sultan ortadan kayboldu. Finalde Esma, baba ve annesinin mezarına uzanmış şekilde ortaya çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle mezarlığa gelen Faruk, annesini yüzü gözü çamur içinde buldu. Ancak Esma, Faruk'u tanımadı ve 'Ben geldim' dedi.

Faruk’un şirketten ayrılma kararı tüm Boranları derinden etkiler. Fikret ve Adem beraber yol alma üzerine iyice kenetlenirken bir yandan da Faruk’u anlamaya çalışıyorlardır. Süreyya için durum başkadır, Faruk’un kararından habersiz olması onu yine sorgulamaya itecektir. Esma ise durumu sindirememektedir. Önce Fikret, ardından beklenmedik şekilde Osman’la karşı karşıya kalan Esma büyük bir kırılma yaşar…


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