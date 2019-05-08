İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Garip'i ağlatan 'baba' itirafı! İstanbullu Gelin 84. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'de final öncesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbullu Gelin son bölümde, Nazif'in kendi hatası nedeniyle yangında ağır yaralanması Esma'yı yıkmıştı. Çocuklarına bir mektup yazarak evi terk eden Esma, herkesten habersiz olarak bir huzurevine yerleşmişti. Yeni bölümde ise çocukları Esma'yı kaldığı huzurevinde bularak eve geri getiriyor. Faruk ise Garip'i duygulandıran sözler söylüyor. Faruk artık Garip'i de bir ağabey ve baba gibi benimsediklerini söylüyor. Faruk'un sözleri karşısında duygulanan Garip ise Faruk'a sarılarak 'Artık ölsem de gam yemem' diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esma Sultan bir mektup bırakarak evi terk etti. Sabah uyandığında yayında Esma'yı göremeyen Garip ise bıraktığı mektubu okuyunca şoke oldu. Garip, mektubu Faruk ve kardeşlerine verdi. Boran ailesi ise Esma'nın mektubunu okuduğunda şoke eden gerçeği öğrendi. Evi terk eden Esma, artık geri dönmeyeceğini yazdığı mektubunda, "Dün her birinizi ayrı ayrı izledim. Şükrettim. Hepiniz artık tek yürek olmayı başardınız.Gönlüm ve içim rahat. Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Beni aramayın, sakın üzülmeyin. Tatile gittiğimi düşünün. Ben sizin gönüllerinizdeki Esma Sultan olarak bir yerlerde hayatıma devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. Final sahnesinde ise Esma'nın herkesten habersiz olarak bir huzurevinde yaşamaya başladığı ortaya çıktı.