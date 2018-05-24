İstanbullu Gelin'de Osman ve Burcu'nun düğününe Defne Samyeli damga vuracak!

Defne Samyeli'nin canlandırdığı 'Siren' karakteri, 'Osman' ve 'Burcu’nun düğününde sahneye çıkarak şarkı söyledi. Ajda Pekkan’ın ‘Sana Neler Edeceğim’ şarkısını seslendiren oyuncu, performansıyla dikkati çekti.

Kızı Burcu ve Damadı Osman Boran’ın düğün organizasyonunu üstlenen Siren’in kimsenin beklemediği bir anda sahneye çıkarak, şarkı söylemesi herkesi şaşırtırken, Esma Boran’ı ise çileden çıkaracak.

Görkemli Boran konağının bahçesinde düzenlenen düğün renkli anlara sahne olurken, cesur kıyafetiyle Siren, düğünün en çok konuşulan ismi olacak.

