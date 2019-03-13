İstanbullu Gelin'de Süreyya'yı yıkan Faruk ve Özgür'ün öpüşme anı! İstanbullu Gelin 76. yeni bölüm fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 15 Mart Cuma yayınlanan 76. yeni bölümünde Süreyya ve Faruk arasında öpüşme krizi yaşanıyor. Faruk ve Özgür'ü otelde öpüşürken gören Süreyya büyük şok yaşadı. Yeni bölümde ise Faruk Süreyya'ya olan biteni anlatmak için çırpınıyor. Ancak Süreyya Faruk'un anlattklarından ikna olmuyor.

SÜREYYA, FARUK VE ÖZGÜR'Ü ÖPÜŞÜRKEN GÖRDÜ!

Faruk iş seyahati için Özgür ile aynı otelde kaldı. Süreyya ise sürpriz yaparak Faruk'un oteline geldi. Süreyya ile mesajlaşan Faruk, 'Keşke sana sarılabilseydim' içerikli aşk mesajını yanlışlıkla Özgür'e yollayınca ortalık karıştı. Faruk'tan hoşlanan Özgür mesajı görünce havalara uçtu.

Faruk durumu izah etmek için Özgür'ün odasına geldi. Özgür kapıda Faruk'u görür görmez öpüşmeye başladı. O sırada kata gelen Süreyya, Faruk ve Özgür'ü otel odası kapısında üzerlerinde bornozlarıyla öpüşürken gördü. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Süreyya koşarak otelden ayrıldı. İstanbullu Gelin yeni bölümde ise Faruk'un bu durumu nasıl izah edeceği ve Süreyya'nın ne yapacağı merak konusu oldu.