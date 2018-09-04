MAGAZİN

İstanbullu Gelin'den çıktı Yasak Elma'ya gitti

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 04.09.2018 12:21 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in Burcu'su Ebru Şahin, 10 Eylül'de FOX'ta ekrana gelecek olan Yasak Elma'ya transfer oldu!

İstanbullu Gelin'den çıktı Yasak Elma'ya gitti

Bu sezon ilk bölümü 10 Eylül'de FOX'ta ekrana gelecek olan Yasak Elma dizisinin ekibine iki yeni oyuncu katıldı.

Dizinin ilk bölümlerinde yer alan Hakan karakterini bu sezon başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verildi. Yasak Elma'da Alihan'ın (Onur Tuna) en eski ve en sağlam dostu olan Hakan'a artık yeni bölümlerde Ahmet Kayakesen hayat verecek.

Öte yandan Yasak Elma'ya ayrıca Hira adlı bir de pilot karakteri katılacak.

Rol için yapılan titiz cast çalışması sonrası Ebru Şahin'le el sıkışıldığı öğrenildi.

5b8e448eae298b289687e560

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma'da Alihan'ın havacılık şirketine iş başvurusunda bulunan güzel bir pilotu oynayacak.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor! İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!
Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştıÖzcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin yasak elma ebru şahin

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia!

Demet Akalın isyan etti 'Kendimi enayi gibi hissediyorum'

Demet Akalın isyan etti 'Kendimi enayi gibi hissediyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Süreyya katil oluyor!

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

Özcan Deniz kızıyla ilk karesini paylaştı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

İstanbullu Gelin'in 3. sezonuna Ahsen Eroğlu da katıldı

Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafı

Meral Çetinkaya İstanbullu Gelin'de! İşte ilk fotoğrafı

Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'de

Nihal Yalçın İstanbullu Gelin'de

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı geldi! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.