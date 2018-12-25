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İstanbullu Gelin final mi yapıyor? Özcan Deniz yeni projeye başladı

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2018 10:41 | Son Güncelleme

Star TV'nin Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizisi İstanbullu Gelin final mi yapıyor? Özcan Deniz'in yeni bir dizi projesi için anlaşma yapıp çalışmalara başlaması final iddiasını güçlendirdi.

İstanbullu Gelin final mi yapıyor? Özcan Deniz yeni projeye başladı

Başrollerinde Özcan Deniz ile Aslı Enver'in oynadığı Star TV'nin iddialı dizisi İstanbullu Gelin final mi yapıyor? Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp başrolünü oynadığı İstanbullu Gelin ekran macerasına devam ederken, yeni bir dizi için kolları sıvadığı iddia edildi.

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Özcan Deniz'in yeni bir dizi için anlaşıp çalışmaya başlaması İstanbullu Gelin'in final yapacağı şeklinde yorumlandı.

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Özcan Deniz, 3 yıldır senaryosunu kendisinin yazdığı ve 'Faruk Boran' olarak başrol oynadığı 'İstanbullu Gelin' dizisiyle ilgili ilginç iddialar gündeme gelmeye başladı.

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Özcan Deniz, İstanbullu Gelin'de 'Faruk Boran' karakterine hayat vermeye devam ederken, şu günlerde bir yandan da yeni bir projenin daha hazırlıklarını sürdürüyor.

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Ünlü oyuncu, Avşar Film ile yeni bir dizi için anlaşma yaptı. Özcan Deniz'in, sahibi olduğu DNZ Film adına çekeceği yeni dizi için senaryo ekibiyle çalışmalara başladığı belirtiliyor.

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Kulislere yansıyan bilgilere göre, ilk bölümü Doğu Anadolu'da başlayacak olan dizi daha sonra İstanbul'da devam edecek.

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Özcan Deniz'in yeni dizisinin Eylül sezonuna kadar hazır olacağı ve Eylül'de yayına gireceği ifade ediliyor.

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Özcan Deniz'in yeni dizisinde oyunculuk yapmayacağı sadece yönetmen koltuğunda oturacağı konuşuluyor.

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İstanbullu Gelin Özcan Deniz yeni proje final

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