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İstanbullu Gelin son bölümde Aslı Enver Kıyamam şarkısıyla büyüledi!

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 21.04.2018 01:28 | Son Güncelleme

Star'da ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 46. bölümünde Süreyya karakteri sürpriz şarkıyla izleyici karşısına çıktı. Aslı Enver dizi için Zerrin Özer'in unutulmaz şarkısı Kıyamam'ı seslendirdi.

İstanbullu Gelin son bölümde Aslı Enver Kıyamam şarkısıyla büyüledi!

Yayınladığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini kazanan “İstanbullu Gelin” dizisinin Süreyya’sı Aslı Enver, 20 Nisan Cuma akşamı Star’da ekrana gelen 46. Bölümde Zerrin Özer’in “Kıyamam” adlı şarkısını seslendirdi.

Buğulu sesi ile İstanbullu Gelin’e renk katan Aslı Enver, oyunculuğunun yanı sıra dizi için seslendirdiği şarkılarla da gönülleri fethediyor. Enver, bu kez de söz ve bestesi Şehrazat’a ait, Zerrin Özer’in unutulmaz parçası Kıyamam’la dizinin hayranlarına sürpriz yaptı.

Esma Hanım’ın(İpek Bilgin) beklenmedik teklifi ile Süreyya(Aslı Enver) derneğin yardım gecesinde grubu ile sahne alır. Bu durum herkesi şaşırtırken İpek ve Kıymet’i ise rahatsız eder. Esma ile Süreyya’nın giderek artan yakınlığı kıskanılırken asıl sürpriz konserin sonunda yaşanır. Esma’nın Dernek başkanlığından çekilmesini engellemek isteyen Süreyya öyle bir hamle yapar ki tüm vakıf üyeleri Esma’yı ayakta alkışlar.

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