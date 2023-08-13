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  4. İstanbullular dikkat! İBB duyurmuştu: Bugün başladı, trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! İBB duyurmuştu: Bugün başladı, trafiğe kapatıldı

13.08.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İstanbullular dikkat! İBB duyurmuştu: Bugün başladı, trafiğe kapatıldı

Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

40 GÜN SÜRECEK

Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLECEK

Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.


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İstanbul Galata Köprüsü

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