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İstanbullunun hafta sonu kısıtlamasında yeni tercihi Büyükada oldu

Hande Öztürk Hande Öztürk 19.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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İstanbullunun hafta sonu kısıtlamasında yeni tercihi Büyükada oldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbulluların yeni tercihi Büyükada oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarında İstanbullular, kırsal kesimlere veya vaka sayılarının az olan yerlere ilgi gösteriyor. Bu yerlere Büyükada'da eklendi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Cuma gününden adaya gelen vatandaşlar pazartesine kadar kısıtlamayı Büyükada'da otellerde konaklayarak geçiriyor. Büyükada'da yaşayan Ümit Yaşar Yalçın, "İstanbul'dan Ada'ya kaçıyorlar. Ada'da da kiralık evler kalmadı. Kiralar uçtu. Bin 500 lira olan kiralar, 2 bin 500, 3 bin lira oldu" dedi.

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"CUMA GÜNÜNDEN GELİP PAZARTESİ SABAHA KADAR KONAKLIYORLAR"

Büyükada'da otelde çalışan Sinem Tuncay, "Pandemide hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında adalarda kendilerini daha güvende hissediyorlar. Hafta sonu kısıtlamasını burada geçirmek isteyenler oluyor. 2 gün de olsa 3 gün de olsa en azından biraz daha rahat ediyorlar. Daha rahat yürüyüş yapmak istiyorlar. Hem de ada ortamında olunca biraz daha iyi geldiğini düşünüyoruz. Adalar İstanbul'un yoğun bölgelerine baktığımızda daha kurtarılmış bir bölge. Dolayısıyla insanların tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birisi olduğunu düşünüyorum. Biz de oteller olarak gerekli önlemlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir başka otel işletmecisi Hasan Göngül, "Bu sezon da misafirlerimiz cuma gününden itibaren akşam gelip pazartesi sabaha kadar konaklamayı tercih ediyorlar. Hem farklılık olması açısından hem de adanın nostaljik havasından dolayı insanlara kaçış anlamında daha iyi bir konfor sağlıyor" şeklinde konuştu.

İstanbullunun hafta sonu kısıtlamasında yeni tercihi Büyükada oldu

"KİRALAR UÇTU"

Büyükada'da yaşayan Ümit Yaşar Yalçın, "İstanbul'dan Ada'ya kaçıyorlar. Ada'da da kiralık evler kalmadı. Kiralar uçtu. Bin 500 lira olan kiralar, 2 bin 500, 3 bin lira oldu. Şimdi ev yok. Ben 1966'dan beri buradayım ev bulamıyorum" dedi.

İstanbullunun hafta sonu kısıtlamasında yeni tercihi Büyükada oldu

"DAHA RAHAT GEZEBİLECEĞİMİZ TEK YER BURASI"

Hafta sonu kısıtlamasını arkadaşıyla birlikte Büyükada'da geçirmek için gelen Yusuf Özerhan ise, "Daha rahat gezebileceğimiz, kaçabileceğimiz tek yer burası olduğu için buraya gelmeyi düşündük. Geldiğimizden beri açık olan çok az sayılı yer var. Halimizden memnunuz. Alışveriş zamanlarında rahatça çıkıp turlayabiliriz diye de tercih ettik" dedi. Özerhan'ın arkadaşı ise "İstanbul'da yaşıyoruz. Pandemi süreci daha çok sıkıntılı geçiyor. Adayı ilk defa bu kadar sakin görüyorum. Bizim kaldığımız işletme olsun diğer taraflar olsun herkes dikkat ediyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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