İşte 1907 Fenerbahçe Espor'un Valorant takımı!

1907 Fenerbahçe Espor takımı, Valorant takımındaki yeni oyuncularını ve koçlarını belirledi.

"ÖZENLE SEÇİLDİ"

1907 Fenerbahçe Espor Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Aylarca süren ve 600’den fazla aktif katılımcının kıyasıya mücadele ettiği VALORANT seçmelerinizin sonunda yeni oyuncularımız ve koç ekibimiz belli oldu. Aileye hoş geldiniz!" ifadeleri kullanıldı.

Geleceğin Yetenekleri Özenle Seçildi! ????????



Aylarca süren ve 600’den fazla aktif katılımcının kıyasıya mücadele ettiği VALORANT seçmelerinizin sonunda yeni oyuncularımız ve koç ekibimiz belli oldu. Aileye hoş geldiniz! pic.twitter.com/tpqmJ5AA2R — 1907 Fenerbahçe Espor (@FBespor) June 15, 2021

Ayrıca açıklamada Valorant takımında yer alacak isimlerin bulunduğu bir videoya da yer verildi. Buna göre 1907 Fenerbahçe Espor Valorant takımının oyuncuları ve koçları şöyle:

1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Oyuncuları

Furkan "cino" Ahmet

Serkan "SHALZ" Erdoğan

Göktürk "skyress" Sarıgül

Ahmet "Flexible" Arslankara

Efe "Elite" Teber

Emirhan "4woodanet" Asrak

Buğrahan "Fabrien" Demiray

Burak "SoyeR" Soyer

Batuhan "GURLER1ST" Gürler

Metecan "Scat" Özbek

Mert "Acedia" Yavuz

1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Koç Ekibi