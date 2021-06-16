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İşte 1907 Fenerbahçe Espor'un Valorant takımı!

16.06.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1907 Fenerbahçe Espor, Valorant takımını açıkladı. Takımın Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre yeni oyuncular ve koç ekibi 600'den fazla katılımcının arasında seçildi. İşte 1907 Fenerbahçe Espor'un Valorant takımı.

İşte 1907 Fenerbahçe Espor'un Valorant takımı!

1907 Fenerbahçe Espor takımı, Valorant takımındaki yeni oyuncularını ve koçlarını belirledi.

"ÖZENLE SEÇİLDİ"

1907 Fenerbahçe Espor Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Aylarca süren ve 600’den fazla aktif katılımcının kıyasıya mücadele ettiği VALORANT seçmelerinizin sonunda yeni oyuncularımız ve koç ekibimiz belli oldu. Aileye hoş geldiniz!" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada Valorant takımında yer alacak isimlerin bulunduğu bir videoya da yer verildi. Buna göre 1907 Fenerbahçe Espor Valorant takımının oyuncuları ve koçları şöyle:

1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Oyuncuları

  • Furkan "cino" Ahmet
  • Serkan "SHALZ" Erdoğan
  • Göktürk "skyress" Sarıgül
  • Ahmet "Flexible" Arslankara
  • Efe "Elite" Teber
  • Emirhan "4woodanet" Asrak
  • Buğrahan "Fabrien" Demiray
  • Burak "SoyeR" Soyer
  • Batuhan "GURLER1ST" Gürler
  • Metecan "Scat" Özbek
  • Mert "Acedia" Yavuz

1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Koç Ekibi

  • Ümit "Omit" Boz
  • Arda "Epic" Yıldız
  • Alperen "AnG" Güneş
  • Reen
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Anahtar Kelimeler:
Valorant
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