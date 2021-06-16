İşte 1907 Fenerbahçe Espor'un Valorant takımı!

1907 Fenerbahçe Espor takımı, Valorant takımındaki yeni oyuncularını ve koçlarını belirledi.
1907 Fenerbahçe Espor Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Aylarca süren ve 600’den fazla aktif katılımcının kıyasıya mücadele ettiği VALORANT seçmelerinizin sonunda yeni oyuncularımız ve koç ekibimiz belli oldu. Aileye hoş geldiniz!" ifadeleri kullanıldı.
Geleceğin Yetenekleri Özenle Seçildi! ????????— 1907 Fenerbahçe Espor (@FBespor) June 15, 2021
Aylarca süren ve 600’den fazla aktif katılımcının kıyasıya mücadele ettiği VALORANT seçmelerinizin sonunda yeni oyuncularımız ve koç ekibimiz belli oldu. Aileye hoş geldiniz! pic.twitter.com/tpqmJ5AA2R
Ayrıca açıklamada Valorant takımında yer alacak isimlerin bulunduğu bir videoya da yer verildi. Buna göre 1907 Fenerbahçe Espor Valorant takımının oyuncuları ve koçları şöyle:
1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Oyuncuları
1907 Fenerbahçe Espor Valorant Takımı Koç Ekibi
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