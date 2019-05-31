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İşte Arnold Schwarzenegger'in tek gecelik ilişkiden olan oğlu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Arnold Schwarzenegger'in tek gecelik kaçamağından dünyaya gelen oğlu, kelimenin tam anlamıyla kendisinin kopyası... Arnold Schwarzenegger'in oğlu görenleri babasına benzerliğiyle şaşırtıyor.

İşte Arnold Schwarzenegger'in tek gecelik ilişkiden olan oğlu...

Arnold Schwarzenegger'in 20 yıllık hizmetçisi Mildred Banana ile olan tek gecelik ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena, önceki gün California Venice City'de spor salonundan çıkarken görüntülendi.

21 yaşındaki Baena'nın babası Arnold Schwarzenegger'ın gençlik yıllarındaki fiziksel görüntüsüne sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Joseph Baena, ünlü oyuncu ve eski California Valisi Schwarzenegger'ın yanında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yaşadığı kaçamak ilişkiden dünyaya geldi. Hatta hem bu ilişkinin hem de çocuğun ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger ile 25 yıldır evli olduğu Maria Shriver boşanma kararı aldı.

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Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü.

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Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."


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