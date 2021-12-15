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İşte Benim Stilim’de yarıştıktan sonra cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz’ün son hali dudak uçuklattı

15.12.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasında izleyicilerin karşısına Neslihan Doğrusöz olarak çıktıktan bir süre sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Doğrusöz, adını Doruk olarak değiştirmişti. 34 yaşındaki Doruk Doğrusöz’ün son hali şaşırttı.

İşte Benim Stilim’de yarıştıktan sonra cinsiyet değiştirmişti! Doruk Doğrusöz’ün son hali dudak uçuklattı

Moda yarışması İşte Benim Stilim ile adını duyurmayı başaran Neslihan Doğrusöz, yarışma bittikten sonra bir süre ortalarda görünmedi. 2019 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıkan Doğrusöz, Doruk adını aldığını duyurdu.

SEVDA DEMİREL İLE AŞK YAŞADI

İşte Benim Stilim ile adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı olduktan sonra sık sık gündeme geliyor. Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla gündeme bomba gibi düşen Doruk Doğrusöz, uzun süredir sessizliğini koruyordu.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Doruk Doğrusöz'ün paylaşımları olay oldu. Dövmeleri ve pozları ile dikkat çeken Doğrusöz'ün fotoğraflarının altına takipçileri tarafından, "Yakışıklı ağabeyim" yorumları yapıldı.

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"ERKEK OLDUĞUMU 5 YAŞINDA ANLADIM"

Cinsiyet değiştirdikten sonra sessizliğini bozan Doruk Doğrusöz, “Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim" itirafında bulunmuştu.

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