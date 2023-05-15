İşte Benim Stilim'in olaylı yarışmacısı Özden Cerrahoğlu son haliyle şoke etti! Değişimi olay oldu

İşte Benim Stilim yarışması hem eğlenceli hem de gergin anlarıyla dolu dolu geçen yarışma programlarından biriydi. Tarzlarını yarıştıran yarışmacılardan biri olan Özden Cerrahoğlu, hem giyimi hem de tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Cerrahoğlu'nun geçirdiği estetik operasyonlar sonrası hali olay oldu.

Bu Tarz Benim'in 2. sezonunda yarışan Özden Cerrahoğlu, İşte Benim Stilim'in 4. sezonunda boy gösterdi.

1991 doğumlu Cerrahoğlu, 2018 yılında Tv8'in Fenomen adlı programına katıldı.

Sivri dili ve kendine has stiliyle katıldığı yarışma programarında dikkat çeken Cerrahoğlu estetik operasyonlar geçirdi.

Özden Cerrahoğlu'nun sosyal medya pozları da dikkat çekti.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak yaşayan Özden Cerrahoğlu'nun son hali merak ediliyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Cerrahoğlu, Instagram'da 364 bin takipçiye sahip.

Paylarşımlarıyla dikkat çeken Cerrahoğlu, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Moda Tasarım bölümünü okuyan Özden Cerrahoğlu, Hatay - İskenderun doğumludur.

Özden Cerrahoğlu'na takipçilerinden ''Estetik sen neler yapıyorsun öyle!'', ''Resmen başka biri olmuş'' ve ''Paranın gücüne inanın'' gibi yorumlargeldi.

İşte Özden Cerrahoğlu'nun Instagram pozları;



