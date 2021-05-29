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İşte Gonca Vuslateri'nin gerçek aşkı!

29.05.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki gün babası Birol Vuslateri ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Hakan Altun'dan ayrılan Vuslateri, en büyük aşkının kim olduğunu açıkladı.

İşte Gonca Vuslateri'nin gerçek aşkı!

Gonca Vuslateri, AVM'de babasıyla birlikte alışveriş yaptı.Babası Birol Vuslateri ile el ele alışveriş yapan güzel oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

İlginç giyim tarzıyla tüm bakışları üzerine toplayan Gonca Vuslateri, babası için "Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım. Hayatımın aşkı olur kendisi" dedi.

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"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Oyuncu, bacağındaki yanık hakkında da konuştu. Vuslateri, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çok şükür az bir şey kaldı " diyerek zor günleri geride bıraktığını açıkladı.

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Gonca Vuslateri Hakan Altun
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