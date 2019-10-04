İşte hırsızların yeni yöntemi! Bakın araçları nasıl çalıyorlarmış

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 29 Haziran Cumartesi günü Pendik Esenyalı Mahallesinde park halindeki bir otomobili çalan hırsızlar bu olayın ardından benzer şekilde eylemlerine devam etti. Hırsızlar ilk olayın ardından, devam eden 4 ay boyunca Anadolu yakasının farklı ilçelerinde 4 otomobil daha çalarak araçların izini kaybettirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 ayda Anadolu yakasının farklı ilçelerinden gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerde oldukça soğukkanlı hareket ettiğini ve otomobillerin kapısını aracın kendi anahtarıyla açtıklarını gördü. Bunun üzerine polis, araçlara ait anahtarların kopyalanmış olabileceği ihtimalini değerlendirmeye başladı. Araçların kopyalanmış anahtarlarla açılarak çalındığını düşünen ekipler, şahısların kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelilerin, otomobillerin yedek anahtarlarını yaptırdıkları yerleri tespit etti.