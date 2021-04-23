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  4. İşte Kırmızı Oda'nın 33. bölüm fragmanı ! Vahit oğluna yaptığı kötülüğün farkına varıyor mu?

İşte Kırmızı Oda'nın 33. bölüm fragmanı ! Vahit oğluna yaptığı kötülüğün farkına varıyor mu?

23.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda’nın 33. Bölüm fragmanı yine birbirinden dramatik olayların hatırlanacağı bir bölüm olacağının haberini veriyor. Delikanlı Sadi hayatında büyük bir yer tutan Miço’yu nasıl kaybettiğini anlattığı Kımızı Oda’nın 33. Bölümünde Vahit’de oğluna nasıl bir kötülük yaptığının farkına varıyor.

İşte Kırmızı Oda'nın 33. bölüm fragmanı ! Vahit oğluna yaptığı kötülüğün farkına varıyor mu?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek yaşam hikayelerinden esinlenen Kırmızı Oda’nın 33. bölümü geçmişin küllerini, bugünün üzerinden savuruyor. Zafer’in eşi Nihal, ölmüş bir kadınla rekabet edemeyeceğini söylerken, diğer yandan kendisinin de öleceğini itiraf ediyor. İşte Kırmızı Oda 33. Bölüme dair ayrıntılar…

KIRMIZI ODA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Kırmızı Oda’nın son bölümünde Cemre’yi nasıl kaybettiğini gözyaşları içinde anlatan Delikanlı Sadi, 33. Bölümde ise bu sefer en sevdiği arkadaşı Miço’yu kaybediş anlarını gözyaşları içinde yeniden yaşıyor.

Zafer’in eşi Nihal, bir yandan kocasının kendisine olan ilgisizliğinden yakınırken diğer yandan onunla evlenmesine neden olan ailesini de suçlamaktadır. Doktor Hanıma gözyaşları içinde duygularını anlatan Nihal, Zafer’in unutamadığı kadınla rekabet edemeyeceğinden yakınır, çünkü ölmüş bir kadınla rekabet içinde olması imkansızdır. Nihal, bir yandan evliliği için ağlarken, diğer yandan Zafer’e öleceği haberini verir.

Zafer’in babası Vahit ise, kendisi için sessiz sakin bir ölüm planlarken, geçmişin hayaletleri bir anda gözünün önüne gelir ve hayatında yaptığı hataları anlamaya başlar.
Vahit özellikle oğluna yaptığı kötülükleri fark ederken aslında babasının ona çektirdiklerini kendisinin de oğluna çektirdiğini anlar.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Binnur Kaya’nın başrolü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde bir psikiyatri kliniğinde yaşanan olaylar konu ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlunun Madalyonun İçi isimli kitabından uyarlanan ve gerçek yaşam hikayelerinin canlandırıldığı Kırmızı Oda’da birbirinden farklı sorunlarla kliniğe gelen danışmanların hiç kimseye anlatamadığı duyguları dile getiriliyor.

İlk bölümden bu yana en çok izlenen yapımlar arasında ilk sıralarda olan Kırmızı Oda, hem oyuncuların performansları hem de hikayelerdeki tanıdık duygular nedeniyle uzun yıllar unutulmayacak bir proje olarak Türk televizyon tarihine adını yazdırdı.


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TV8 Kırmızı Oda dizisi
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