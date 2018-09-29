İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Olay önceki gün akşam saat 21:30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımına göre olay şöyle gelişti; Etiler Nusr-et’in bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü. Krisryna Tresnakova ağır yaralandı. Alevler bar kısmında sevgilisi iş adamı Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Krisryna Tresnakova’nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına sevgilisi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak Krisryna Tresnakova’nın vücudunda yanıklar oluştu. Olayda Tresnakova’nın sevgilisi Viktor Hajıcek de yaralandı. Ayrıca İstanbul’a balayı tatiline geldiği öğrenilen Güney Kıbrıslı bankacı Alexandros Severıs ile Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de vücutlarının çeşitli yerlerinden yandı. Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.’nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Yaralılar Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alıntına alındı.

Olayda 4 turist yaralanmıştı. NUSRET: GÖRSEL ŞOVU DURDURDUK Nusret Gökçe yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Değerli dostlarım, akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadık. Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğimiz işimizin en önemli parçası olan misafirlerimizi ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek isterim. Her şeyden önce kişisel üzüntümü ifade ediyorum. Misafirlerimizi İstanbul’da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettim. Onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım. Çalışma hayatım boyunca velinimetim olarak düşündüğüm misafirlerimizi, güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyetimizi de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir. Saygılarımla.”