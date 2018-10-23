İşte Şahsanem'in son hali!

Şahsanem, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbek şarkıcı 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlendi.

'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' kısa sürede en çok dinlenenler listesinde yerini aldı. 2000 yılında Efsane Aşk albümü ile bir kez daha müzikseverle buluştu. 'Yüreğim Meskendir Aşk' bu albümün unutulmayan şarkılardan biri oldu.

Ardından 2006 yılında 'Kısasa Kısas' albümü müzikseverlerle buluştu.

Aynı yıl Orta Asya yemeklerinin ve kültürünün anlatıldığı bir de yemek kitabı yayınladı.

Şahsanem 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile nikah masasına oturdu.

Şarkıcı, 2009 yılında katıldığı imza töreninde evliliğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yaklaşık 1.5 yıl önce eşim ile tanıştık ve 1 yıl önce evlendik. Eşimi o günden bu yana bu piyasadaki kızlardan korkumdan dolayı herkesten sakladım. Artık eşimi defalarca denedim ve güvendiğim için açıklıyorum. Bu evliliğimde oldukça mutluyum, alelacele evlendiğim için gelinlik giyemedim. Eşim de damatlık giyemedi."