MAGAZİN

İşte Şahsanem'in son hali!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Şahsanem şimdilerde ne yapıyor? Bir dönem şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcının son hali

İşte Şahsanem'in son hali!

Şahsanem, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Asıl adı Shohsanam Qilicheva olan 1968 doğumlu Özbek şarkıcı 1996 yılında çıkardığı 'Seyyah' albümü ile Türkiye'de ünlendi.

'O Bu Gece Gelecek', 'Gözyaşlarım Anlatır', 'Nar Tanem' kısa sürede en çok dinlenenler listesinde yerini aldı. 2000 yılında Efsane Aşk albümü ile bir kez daha müzikseverle buluştu. 'Yüreğim Meskendir Aşk' bu albümün unutulmayan şarkılardan biri oldu.

5bcf04e90f254415305d629d

Ardından 2006 yılında 'Kısasa Kısas' albümü müzikseverlerle buluştu.

Aynı yıl Orta Asya yemeklerinin ve kültürünün anlatıldığı bir de yemek kitabı yayınladı.

5bcefd470f254415305d625d

Şahsanem 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile nikah masasına oturdu.

Şarkıcı, 2009 yılında katıldığı imza töreninde evliliğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yaklaşık 1.5 yıl önce eşim ile tanıştık ve 1 yıl önce evlendik. Eşimi o günden bu yana bu piyasadaki kızlardan korkumdan dolayı herkesten sakladım. Artık eşimi defalarca denedim ve güvendiğim için açıklıyorum. Bu evliliğimde oldukça mutluyum, alelacele evlendiğim için gelinlik giyemedim. Eşim de damatlık giyemedi."

5bcefd460f254415305d6248

2011 yılında ise 'Her Şey Boş Bu Yalan Dünyada' albümü ile müzik dünyasına geri döndü. Albümünde eşinin imzasını taşıyan cesur fotoğraflara yer verdi.

Şahsanem 200 bin dolar harcadığı albümü şu sözlerle anlattı:

5bcefd470f254415305d625f

"Ders alınacak bir albüm yaptım. Konservatuvar hocalarına tavsiye ediyorum. Müziği öğrencilere dinleterek öğretsinler.”

Ne var ki, albümlerin hiçbiri 90'lı yılların başarısına ulaşamadı. Şahsanem, şimdilerde sahne çalışmalarına devam ediyor.

5bcefd460f254415305d6252

Ekrandan uzak bir yaşam süren şarkıcı, buluduğu her fırsatı ailesiyle geçiriyor.


PARTNERSürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!Sürücüsüz otomobil için tarih verildi: Geliyor!
Murat Başoğlu harekete geçti! Savcılığı başvuracakMurat Başoğlu harekete geçti! Savcılığı başvuracak
SON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımdaSON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahsanem Şahsanem son hali

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

'Aşk-ı Memnu'da oynarken okulda uyuyordum'

'Aşk-ı Memnu'da oynarken okulda uyuyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayhan yeni imajıyla ortaya çıktı

Bayhan yeni imajıyla ortaya çıktı

Murat Başoğlu harekete geçti! Savcılığı başvuracak

Murat Başoğlu harekete geçti! Savcılığı başvuracak

SON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımda

SON DAKİKA! Cem Özer yoğun bakımda

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Yaşar Alptekin eski eşiyle yeniden evleniyor

Nesrin Cavadzade Cannes'da stiliyle dikkatleri üzerine çekti

Nesrin Cavadzade Cannes'da stiliyle dikkatleri üzerine çekti

Hüdaverdi yıllar sonra ortaya çıktı! Tanımak imkansız

Hüdaverdi yıllar sonra ortaya çıktı! Tanımak imkansız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.