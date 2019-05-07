İşte şov! Lady Gaga Met Gala'ya damgasını vurdu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, her yıl düzenlenen yardım gecesi MET Gala’da sunuculuk yapacaktı. Bu haber duyurulduğu andan beri Gaga hayranları heyecan ve merak içindeydi.

Öyle ki Gaga bir açıklama yapmış ve gecede giyeceği kıyafet nedeniyle altı gündür bacaklarını traş etmediğini söylemişti. Hal böyle olunca herkes Gaga'nın ne giyeceğini daha çok merak etmeye başlamıştı.

Ve o gece geldi... Lady Gaga Met Gala'ya damgasını vurdu. 33 yaşındaki Gaga şovuna Brandon Maxwell tarafından tasarlanmış eflatun elbisesiyle başladı. Elbise öyle şaşalıydı ki elbiseyi Gaga'nın yayında taşıyan yardımcıları vardı.

Oysa bu daha başlangıçtı. İkinci aşamada eflatun elbisenin önü açıldı ve içinden devasa bir siyah elbise daha çıktı.

Gaga'nın kıyafetinin yeni aşamasında Gaga'nın kolları ve birçok dövmesi de açığa çıktı.

Ve hemen ardından siyah bir şemsiye açıldı ve siyah elbisenin içinden yine eflatun bu sefer düz ve dekolteli bir elbise çıktı. Gaga şovuna çok iyi hazırlanmıştı. Mimikleri ve hareketleriyle herkesi büyüledi.