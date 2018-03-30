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İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken, eski futbolcu Ümit Karan, All-star takımında liderlik rolünü üstleniyor. Bir de onu dışarıda destekleyenler var. Onlardan biri de oğlu Ümitcan Karan

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Survivor 2018, başladığı gibi iddiasıyla, hızıyla ve bol rekabeti ile yoluna devam ediyor. Survivor 2018'de bu yıl All-star takımının ezici bir üstünlüğü var Gönüllüler takımına karşı. All-star takımının liderlik rolünü ise Ümit Karan üstleniyor. Öte yandan Ümit Karan'ı dışarıda destekleyenler de çok fazla. Onlardan biri de tabi ki ailesi ve Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Ümitcan Karan bir sosyal medya fenomeni...

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Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. 18 yaşına kadar Berlin'de yaşayan Ümit Karan Türkiye'den bir kulübe transfer olunca anavatanına döndü. Ümit Karan Berlin doğumlu olsa da aslen Adanalı.

Ümit Karan'ın büyük aşkının yani eşinin ismi Zeynep Karan. Zeynep Karan'ın asıl mesleği reklamcılık.

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Ümit Karan ve Zeynep Karan 2005'te evlendiler.

2006 yılında da oğulları Ümütcan Karan'ı kucaklarına aldılar.

Ümitcan Karan'ın Instagram'da 1.869 takipçisi var.

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