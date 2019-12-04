İşte Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi!

Oyuncu, OG Yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı. 'Camdaki Kız' romanının uyarlamasında rol alacak olan Büyüküstün, Netflix için bir kısa dizide daha rol almıştı.

Camdaki Kız’ çok satan kitaplar arasında... Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu... Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla ses getiren bir isim. Biz onu, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden tanıyoruz. Bu yapım, yazarın ‘Hayata Dön’ romanından uyarlanmıştı.

