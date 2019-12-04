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İşte Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:20 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün, Netflix’te yayınlanacak ‘Camdaki Kız’ romanının dizi uyarlamasıyla kamera karşısına geçecek.

İşte Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi!

Oyuncu, OG Yapım şirketinin son zamanlarda önemli işlere imza atan Netflix’e çekeceği bir diziyle anlaşmaya vardı. 'Camdaki Kız' romanının uyarlamasında rol alacak olan Büyüküstün, Netflix için bir kısa dizide daha rol almıştı.

Camdaki Kız’ çok satan kitaplar arasında... Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu... Kendisi önemli bir psikiyatr. Özetle, yaşama dair romanlarıyla ses getiren bir isim. Biz onu, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinden tanıyoruz. Bu yapım, yazarın ‘Hayata Dön’ romanından uyarlanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU TEYZEDE ÇOK BOZULDU .ARTIK DİKİŞ TUTMAZ .
Türkiye’nin yeni nesil en güzel oyuncularından biri bence hemde yetenekli ama ilk sırada yine bence,Bergüzal Korel.
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