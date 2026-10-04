İşte Türkiye fiyatı 230 bin TL olan iPhone Duo'nun menteşe sırrı!

Apple’ın “Surprise and Shine” etkinliğinde tanıttığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun kritik önemdeki menteşesi, yapay zekâ ve 3D baskı yardımıyla tasarlanıp üretildi. Şirketin donanımdan sorumlu üst yöneticisi (Chief Hardware Officer) Johny Srouji, etkinlikte üretim sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

Srouji’nin anlattığına göre Apple, üretim sırasında her bir menteşeyi kendisine en uygun gövdeyle hassas biçimde eşleştirmek için yapay zekâ algoritmaları kullanıyor. Amaç, parçaların kusursuz biçimde hizalanması.

HER ÜNİTE LAZERLE TARANIYOR

Srouji, konfokal bir lazerin her bir ünitenin yüzey yapısını aşama aşama taradığını da söyledi. Ardından, kalan dalgalanmaları gidermek için özel bir fotopolimerden 3D baskıyla en fazla 25 mikro katman uygulanıyor.

Apple’ın 9 Eylül tarihli Türkçe basın bültenine göre menteşe 100’den fazla bileşenden üretiliyor ve ekranın ortasını destekliyor. Bültende, 3D yazıcıda basılan menteşe kapağında yüzde 100 geri dönüştürülmüş titanyum kullanıldığı da belirtiliyor.

3Dnatives’in aktardığına göre Apple, eklemeli imalatı (3D baskı) on yıldır denediğini ve bu sürede teknolojinin kalite ve ölçek gereksinimlerini karşılamasını beklediğini söylüyor.

MENTEŞE NEDEN ÖNEMLİ?

iPhone Duo, Apple’ın katlanabilir telefon kategorisine ilk adımı. Bu kategori tüketicilerden yoğun ilgi görüyor, ancak cihazlar beklentileri her zaman karşılayamadı. Tasarımı gereği geleneksel bir cihazın iki katı kadar yıpranan katlanabilir telefonların çoğu zamanla belirgin biçimde eskiyor ve diğer akıllı telefonlar kadar dayanıklı olmuyor.

Apple ise iPhone Duo’nun tasarımına, katlanabilir telefonlarda sık görülen bu yıpranmayı önleyecek yenilikçi korumalar eklediğini öne sürüyor. Srouji’ye göre menteşe de bu korumalardan biri.

TÜRKİYE’DE FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Apple’ın Türkiye mağazasına göre iPhone Duo’nun başlangıç fiyatı 229.999 TL. Ön sipariş 16 Ekim saat 15.00’te açılacak, satış ise 23 Ekim’de başlayacak.

UZUN VADELİ DAYANIKLILIK HENÜZ BELİRSİZ

Srouji, telefona parlama ve yansımaları önemli ölçüde azaltan özel bir nano doku kaplama uygulandığını, dayanıklılığı artırmak için de çok katmanlı bir laminasyon yaklaşımı benimsendiğini anlattı.

9to5Mac’in aktardığı TechRadar söyleşisinde Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Tom Marieb, mat kaplamanın yalnızca parlamayı önlemekle kalmadığını, menteşede zaman içinde oluşan değişimleri de daha az belli ettiğini söyledi.

Yine de bu önlemlerin iPhone Duo’yu uzun vadede ilk günkü fiziksel durumunda tutmaya yetip yetmeyeceği henüz bilinmiyor.