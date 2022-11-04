İster arabanıza ister odanıza döşeyebileceğiniz en iyi şerit led modelleri ve markaları

Çoğunlukla içerik üreticilerinin tercih ettiği şerit LED aydınlatmaları artık evlerde kullanmak da oldukça moda. İç dünyanızı yansıtan rengârenk odalar için harika seçenekleri olan bu ürünleri bulmak da çok kolay. Şerit LED çeşitleri arasında kaliteli olanları ayırt etmek ise gerçekten zor. Eğer siz de aradığınız ürünü bulamıyor ve "En iyi şerit LED markası hangisi?" diye merak ediyorsanız birbirinden kaliteli markaların ürünlerini listeledik. Gelin, bu marka ve ürünlerine birlikte inceleyelim.

1. Televizyon izleme deneyiminizi renklendirin: Philips Hue Lightstrip Gradient TV Akıllı LED Şerit

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En iyi şerit LED markaları arasında yer alan Philips, aydınlatma alanında çığır açan bir ürünüyle listemize ilk sıradan giriyor. Tek şerit olarak tasarlanan Philips Hue Lightstrip Gradient TV Akıllı Led Şerit, farklı renkleri karıştırmayı ve eşsiz renk kombinasyonları elde etmeyi mümkün kılıyor. Televizyonunuzun arkasına yapıştırarak kullanabileceğiniz şerit LED ile akarak devam eden ışıkları izlemenin de keyfi bambaşka oluyor. Oyun oynarken veya film izlerken harika bir atmosfer yaratan ürün, 55 ila 75 inç aralığındaki ekranlara uyabilecek boyutlarıyla satışa sunuluyor.

2. İç ve dış mekânlarınızı aydınlatın: Nanopro Animasyonlu Tak Çalıştır Kumandalı RGB Şerit Işık Aydınlatma

Renkli televizyon ve bilgisayar ekranları, dolap içleri hayal ediyorsanız artık bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nanopro Animasyonlu Tak Çalıştır Kumandalı RGB Şerit Işık Aydınlatma ile aklınıza gelecek her yeri renkli ışıklarla süsleyebilirsiniz. Su geçirmez özelliğiyle dış mekânlarda da rahatlıkla kullanılabilen ürün, en iyi şerit LED çeşitlerinden biri. 5 metre uzunluğa sahip olan LED ışıklar, çift taraflı bantları sayesinde çoğu yüzeyde rahatlıkla kullanılabiliyor. Üstelik kumandası ile renk geçişi yapmanıza olanak tanıyor. Parlak ve güçlü aydınlatmaya sahip olsa da düşük enerji harcayarak bütçenizi de koruyan ürüne mutlaka bir şans verin.

3. Tek renk ışık sevenlere: Tek-İş Şerit LED

Dolap içleri, tablo aydınlatmaları, tavan ve köşeler için kullanabileceğiniz harika bir şerit LED önerisiyle daha karşınızdayız. Tek-İş Şerit Led, iç mekânlarda küçük değişiklikler yapmak için kullanılabiliyor. Sıcak beyaz renk sevenler için ideal olan ürünün kurulumu da oldukça kolay. 5 metre uzunluğa sahip olan LED ışıklar kesilebiliyor. Bu sayede tek LED ile birçok farklı alanı aydınlatmak mümkün oluyor. DC 12 volt güç kaynağına bağlanılarak kullanılması tavsiye edilen ürün, düşük enerji harcadığı için elektrik faturanızı da artırmıyor. Üstelik fiyat olarak da muadillerine nazaran çok daha uygun.

4. Odanıza renk getirsin: Masiva Bluetooth Özellikli RGB Şerit LED

En iyi ışık veren şerit LED önerileri arasında ön sıralarda yer alan bir ürünle listemize devam ediyoruz. Masiva Bluetooth Özellikli RGB Şerit LED, özellikleriyle rakiplerinden ayrı bir yerde duruyor. Bluetooth özelliği sayesinde kumandayla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ürünü kontrol etmek için ürüne cep telefonunuza bağlanmanız yeterli oluyor. Böylece ışığı uzaktan açıp kapatabiliyor, ürünün renk değiştirme özelliklerini kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik müzik senkronizasyon moduyla ürünle parti bile vermeniz mümkün. Hatta ürünü arabanıza takarak hem müziğin hem ışığın size eşlik etmesini deneyimleyebilirsiniz. Kurulumu da oldukça kolay olan ürün, kuru ve düz yüzeylere hızlıca yapışıyor.

5. Ev dekorasyonuna hayal gücünüzü katın: 3 Çipli RGB Şerit Led Tak Çalıştır Set

Ev dekorasyonunuzu değiştirmeyi düşünüyor ama mobilyaya para harcamayı istemiyorsanız işte sizin için mükemmel bir çözüm! Renkli şerit LED'ler kullanarak mutfak, salon ve yatak odalarınızın havasını tamamen değiştirmeniz mümkün. 3 Çipli RGB Şerit Led Tak Çalıştır Set sayesinde evinizin dekorasyonuna hızlıca renk katabilirsiniz. Dört farklı mod ve 16 farklı renk seçeneğiyle ruh hâlinize göre renk seçebiliyorsunuz. 4 metre uzunluğa sahip olan ürünün kullanımı da çok kolay. Açma, kapama ve modlar için kullanılabilen kumandasıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyor olması da artı bir özelliği.

6. Teknoloji harikası: TP-Link Tapo L900-5 Akıllı Şerit LED

"Evimde fark yaratmak için kullanabileceğim en iyi şerit LED hangisi?" diye merak ediyorsanız sıradaki ürüne mutlaka göz atmalısınız. Hem akıllı hem eşsiz renklere sahip TP-Link Tapo L900-5 Akıllı Şerit LED ile evinizi bambaşka bir mekâna çevirmeniz mümkün oluyor. 16 milyon renk tonuyla ruh hâlinize göre renk kombinasyonu yapmanıza olanak sağlıyor. Kurulumu kolay olan ürünün kullanımı da oldukça rahat. Üstelik telefon uygulaması sayesinde kumanda ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Kullanım alanınıza göre ürünü keserek veya bütün olarak kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü kullanım sunan LED ışık, düşük enerji harcıyor.

7. Arabanız havalı görünsün: FV-Tuning Şerit LED

Günün çoğunu arabada geçiriyor ve gezmeyi de çok seviyorsanız tam size göre bir önerimiz var. FV-Tuning Şerit LED, arabanızın içini tamamen değiştirmeyi vadediyor. 6 metre şerit uzunluğuna sahip ürün, Bluetooth bağlantısı sayesinde kolay kullanılıyor. 16 milyon renk seçeneğiyle birçok farklı renk kombinasyonu yapmanıza da olanak sağlıyor. Romantik, eğlenceli veya canlı 29 farklı modu olduğu için arabayla yaptığınız gezintileriniz daha da keyifli bir hâle geliyor. Gösterge paneli, araba kapısı veya orta konsolda rahatlıkla kullanılabilen şerit LED'ler düşük güç tüketimiyle de rakiplerinden ayrılıyor.

8. Ev partilerinden vazgeçemeyenler için: Combat Kumandalı RGB Animasyonlu Şerit LED

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Renkli ışıkları ve dans etmeyi seviyorsanız sıradaki ürünü incelemenizde fayda var. Combat Kumandalı RGB Animasyonlu Şerit LED, ev partileri için mükemmel bir seçenek. Fiyat olarak da oldukça uygun olan ürünün kullanımı da kurulumu da çok kolay. Aklınızda "Şerit LED nasıl bağlanır?" sorusu varsa bu ürünle hiç zorlanmadan gerekli kurulumu yapabilirsiniz çünkü ürün, adaptörle birlikte gelir. Üstelik 20 farklı fonksiyonuyla ruh hâlinize göre renk kombinasyonları seçebilirsiniz. Kumandası sayesinde modları ve renkleri de rahatlıkla ayarlamanız mümkün. Silikon malzemeden yapılan şerit LED'ler kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

9. Kontrol sizde olsun: Robotistan Ws2812b Adreslenebilir RGB Şerit LED

Odanızın farklı yerlerinde kullanabileceğiniz, aynı zamanda tek tek de kontrol edebileceğiniz bir şerit LED arayışınız varsa onu sizin için bulduk! Robotistan Ws2812b Adreslenebilir RGB Şerit LED hem iç hem dış mekân için kullanılabilen oldukça fonksiyonel bir ürün. Her metresinde 60 adet LED bulunan silikon korumalı şeritler, su geçirmiyor ve toza karşı da oldukça dayanıklı. Üstelik adreslenebilir şerit LED'lerin her biri tek tek kontrol edilebiliyor. Ev dışında araba ve karavan gibi araçlarınızın dekorasyonunda da kullanabileceğiniz ürün, 5 metre uzunluğu sahip.

10. Duvarlarınıza renk katın: Philips Hue Akıllı LED Şerit

Evinizin duvarlarını ışıklandırarak loş bir ortam yaratmak için oldukça ideal olan bir ürünle listemizi bitiriyoruz. En iyi şerit LED markası yorumları arasında ön sıralarda yer alan Philips'in Philips Hue Akıllı LED Şerit modeli ile kumanda kullanımı son buluyor. 10 metreye kadar uzatılabilen LED'leri telefonunuz ve Hue köprü bağlantısı sayesinde uzaktan bile kontrol etmeniz mümkün oluyor. İç ve dış mekânlar için kullanılabilen şerit LED'ler, oldukça güvenli ve uzun ömürlü kullanıma sahip. Tek düğmeye dokunarak tüm ışıkları kontrol etmenizi sağlayan cihaza hareket sensörü ve akıllı anahtar gibi aksesuarlar da eklenebiliyor.