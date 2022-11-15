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İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz LED şerit çeşitleri

15.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LED şerit aydınlatmalar son zamanlarda oldukça popüler olan dekorasyon ürünlerinin başında geliyor. Ev aydınlatması, arabalar, restoranlar ve ofislerde kullanılan LED şeritler; bulunduğu ortama bambaşka bir hava katıyor. Üstelik düşük güç tüketimiyle bütçeyi de sarsmıyor. Gelin, normal lambalara kıyasla düşük güç kullanan, yüksek ışık gücü sunan uzun ömürlü şerit LED çeşitlerine göz atalım!

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz LED şerit çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Aydınlatma teknolojisinin en akıllı hâli: Philips Hue Akıllı LED Şerit
  • 2. Fonksiyonel kullanım imkânı ile evinizin modunu değiştirin: Nanopro Animasyonlu Tak Çalıştır Kumandalı RGB Şerit
  • 3. Enerji tasarrufu için: Tek-İş Şerit LED
  • 4. Su geçirmez özelliği ile yüksek ışık performansı: Repplam Neon Gün Işığı Şerit LED
  • 5. Her türlü ortamın vazgeçilmezi: Yeelight Akıllı LED Şerit
  • 6. Şık tasarımıyla kusursuz bir aydınlatma: Adda Dekoratif Boncuk LED Şerit
  • 7. Rahat ve kolay kullanım: Buffer Peri LED Işık
  • 8. Dikkat çeken rengiyle herkesi kendisine hayran bırakan: Ema Dükkan Buz Mavisi Neon LED
  • 9. Kusursuz bir aydınlatma için: Yuled Silikonlu Şerit LED
  • 10. Mavinin en güzel tonuyla mükemmel bir performans: Horoz Elektrik 3 Çipli Şerit LED

LED şeritler birçok alanda rahatlıkla kullanılıyor. Bazı programlanabilir ve kullanıcı kontrolü sunan modeller ise kişinin istediği atmosferi yakalamasını sağlıyor. Hem ev, araba gibi iç mekânlarda hem bahçe, balkon, teras gibi dış alanlarda kullanabileceğiniz en iyi LED şeritleri araştırdık. İşte karşınızda "İyi ki almışım." diyeceğiniz birbirinden şık ve kaliteli LED şerit modelleri!

1. Aydınlatma teknolojisinin en akıllı hâli: Philips Hue Akıllı LED Şerit

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

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Philips Hue Akıllı LED Şerit, size muhteşem bir kullanım deneyimi sunar. Birbiriyle uyumlu olan LED'leri parlak korniş aydınlatması olarak kullanabileceğiniz gibi koridorda, merdivende, arabada ya da dolap içerisinde kısacası dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Akıllı hafızaya sahip olan ürün, Bluetooth bağlantısı sayesinde ışıkları uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Üstelik ürünü 10 metreye kadar uzatabilirsiniz.

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2. Fonksiyonel kullanım imkânı ile evinizin modunu değiştirin: Nanopro Animasyonlu Tak Çalıştır Kumandalı RGB Şerit

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Nanopro Animasyonlu Tak Çalıştır Kumandalı RGB Şerit, animasyonlu özelliği ile evinizin ortamına müthiş bir ambiyans kazandırır. 5 metre uzunluğu ile her alanda kullanım olanağı tanır. Strobe, fade, smooth ve flash olmak üzere dört modu bulunan LED'in renklerini kumanda ile kolayca değiştirebilirsiniz. Yapışkanlı bandı sayesinde ürünü istediğiniz yere yapıştırarak kullanabilirsiniz. Su geçirmez olduğu için ürünü iç ve dış mekânda rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Enerji tasarrufu için: Tek-İş Şerit LED

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

İç mekân kullanımları için özel olarak tasarlanan Tek-İş Şerit LED, düşük enerji tüketimi ile maksimum verim sunar. Hafif yapısı ve 5 metre uzunluğu sayesinde aydınlatma ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılar. Gün ışığı rengine sahip olan LED, taktığınız ortamın havasını değiştirerek mükemmel bir görünüm sergiler. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sizinle olur.

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4. Su geçirmez özelliği ile yüksek ışık performansı: Repplam Neon Gün Işığı Şerit LED

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Repplam Neon Gün Işığı Şerit LED, tak çalıştır özelliği sayesinde kolay kullanım imkânı sunar. 3 metre uzunluğuna sahip olan ürünün metresinde 120 adet LED bulunur. IP65 teknolojisine sahip olduğu için su geçirmez. Çift taraflı bant veya silikon kullanarak ürünü ev, balkon, bahçe, teras, ofis ya da arabanızda istediğiniz yere kolayca sabitleyebilirsiniz.

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5. Her türlü ortamın vazgeçilmezi: Yeelight Akıllı LED Şerit

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Sırada fonksiyonel özellikleri ile dikkat çeken bir ürün var. Yeelight Akıllı LED Şerit, farklı ışık sahneleri, ayarlanabilir renk sıcaklığı ve parlaklık teknolojileri ile mükemmel bir deneyim sunar. 16 milyon renk seçeneğiyle bulunduğu ortama bambaşka bir hava katar. Kişiselleştirilebilir zaman planlayıcısı sayesinde özel günlerin vazgeçilmez bir parçası olur. İç mekânlarda kullanıma uygun olan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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6. Şık tasarımıyla kusursuz bir aydınlatma: Adda Dekoratif Boncuk LED Şerit

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Klasik LED şeritlerden farklı bir model arıyorsanız sizi böyle alalım! Adda Dekoratif Boncuk LED Şerit, 28-30 adet top ampulden oluşan tasarımıyla evlerinize kusursuz bir aydınlatma sunar. Sabit yanan ışığı sayesinde evinizin dilediğiniz yerini şık bir şekilde aydınlatır. Tak çalıştır özelliğine sahip ürünün fişini prize takarak LED lambanızı dilediğiniz zaman kolayca kullanabilirsiniz.

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7. Rahat ve kolay kullanım: Buffer Peri LED Işık

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

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Üç metre uzunluğundaki Buffer Peri LED Işık, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla tercih edilebilir. Sarı renkli ışığı ile bulunduğu yeri gözünüzü yormadan aydınlatır. Üzerinde toplam 28 adet LED aydınlatma bulunan ürün, enerji tasarrufu yaparak bütçenize katkı sağlar. Siz de ürünü ister evinizde ister arabanızda kullanabilir, yaşam alanlarınızda romantik bir atmosfer yaratabilirsiniz.

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8. Dikkat çeken rengiyle herkesi kendisine hayran bırakan: Ema Dükkan Buz Mavisi Neon LED

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Ema Dükkan Buz Mavisi Neon LED, buz mavisi rengiyle ortamları muhteşem bir şekilde aydınlatır. Trafolu özelliğiyle dikkat çeken ürün, tak çalıştır teknolojisi sayesinde kolay kullanılır. Ürünün dayanıklı ve esnek malzeme yapısı, uzun ömürlü bir kullanıcı deneyimi vadeder. Üç farklı uzunlukta üretilen ürünün buz mavisi rengi dışında altı farklı renk seçeneği olduğunu da hatırlatalım.

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9. Kusursuz bir aydınlatma için: Yuled Silikonlu Şerit LED

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Yuled Silikonlu Şerit LED, üç çipli tasarımıyla iç ve dış mekânların vazgeçilmez aydınlatma ürünlerinden biri olur. Güçlü aydınlatması ve üç adet ışık kaynağıyla mükemmel bir performans sergiler. Gün ışığı aydınlatması ile gözünüzü yormaz. Silikonlu LED'i dilediğiniz yere kolayca sabitleyebilirsiniz. Eğer ev dekorasyonunuza farklı bir dokunuş yapmak isterseniz ürünü mutlaka denemelisiniz!

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10. Mavinin en güzel tonuyla mükemmel bir performans: Horoz Elektrik 3 Çipli Şerit LED

İster arabanıza ister odanıza yerleştirebileceğiniz led şerit çeşitleri

Listemizi göz kamaştıran bir model eşliğinde tamamlıyoruz! Horoz Elektrik 3 Çipli Şerit LED, mavi ışık aydınlatmasıyla her ortamı en iyi şekilde aydınlatarak şık bir görünüm sunar. 5 metre uzunluğu sayesinde hemen her alanda rahatlıkla kullanılır. İç mekânlar için özenle tasarlanan ürünü arabanızda, evinizde ya da ofisinizde kullanarak mükemmel bir atmosfer yaratabilirsiniz.

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