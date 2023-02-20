İstifa iddialarıyla gündem olan Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi! 'Üstündeki bile çakma...'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu sabah saatlerinde Lütfü Savaş'ın CHP'den istifa edeceği iddia edilmiş, Savaş ise 'Bu serhad şehri en son ben terk ederim' diyerek iddiaları net bir şekilde yalanlamıştı.

Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlattığı belgeselde de kendisine danışılan ve belgeselde rol alan Emrah Safa Gürkan, Twitter hesabından Lütfü Savaş'ın paylaşımını alıntıladı.

LÜTFÜ SAVAŞ PAYLAŞTI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU! 'ÜZERİNDEKİ BİLE ÇAKMA'

Lütfü Savaş, 16 Şubat'taki paylaşımında 'Afrika Prensi Freedom Jacob Ceasar'a yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' demişti. Emrah Safa Gürkan, o fotoğraf karesindeki kişinin prens olmadığını belirtirken üstündeki üniformanın bile çakma olduğunu sözlerine ekledi.

İşte Emrah Safa Gürkan'ın Lütfü Savaş'ın 'Prens' diyerek paylaştığı tweete yanıtı...

'BU ADAM PRENS FALAN DEĞİL, KOCA KITANIN PRENSİ Mİ OLUR'

'Bu adam prens falan değil, zaten ülkenin prensi olur koca kıtanın değil! Bu böyle gece kulübü işletmeciliğinden müteahhitliğe geçen enteresan bir iş adamı... Üstündeki üniforma da çakma. Katkı yapmıştır yapmamıştır onu bilemem de prens diye hani Nijerya kralı, onun oğlu var.'

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN RÖNESANS REZİDANS YORUMU

'Mehmet Yaşar Coşkun isimli arkadaş uzun dönem mimarlar odası başkanlığı yaptı. Düzgün bir insan, tanışıyoruz, resmi toplantılarda da gayriresmi toplantılarda da birlikte olduk. Karadağ'da da iş yapan bir insan, maddi durumu da iyi'



