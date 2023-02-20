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  4. Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

20.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşegül Çin, Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay Antakya'da yaşadığı binada yakalanarak hayatını kaybetti. Aktarılanlara göre ise Ayşegül Çin'in ailesine yazdığı not ortaya çıktı. Söz konusu not yürekleri dağladı. Ayşegül Çin'in enkaz altında, ailesine bıraktığı notta "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir" yazıldığı görüldü. Çin'in altınlarını bıraktığı annesi de aynı enkazda hayatını kaybetti.

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Antakya Odabaşı mahallesindeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda annesi Meryem Çin ile birlikte yaşayan Ayşegül Çin, Kahramanmaraş merkezli depremlere burada yakalandı. Ayşegül ve annesi yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri enkaz altında Ayşegül Çin'e ait altınları buldu.

"BANA BİR ŞEY OLMASI DURUMUNDA ÇANTADAKİLERİN HEPSİ ANNEMİNDİR"

Ekipler, altınların olduğu çantanın içinde bir de not olduğunu gördü. Ayşegül Çin'in bıraktığı notta "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları Hac ve Umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.

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Enkazın altını okla gösterdiler! “4 yetişkin, 2 çocuk...” Enkazın altını okla gösterdiler! “4 yetişkin, 2 çocuk...”

Ekipler, enkaz altından çıkardıkları altınları ve bir miktar dövizi içindeki notla birlikte, Ayşegül Çin'in kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti. Hüseyin Çin, "Altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.

(DHA)

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