Görüntüler inanılmaz! Ölümden kaçış anı dehşete düşürdü: Deprem sırasında aniden yıkıldı, herkes sağa sola kaçışırken...

Depremin ardından yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntülerin sonuncusu Malatya'dan geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda insanların yaşadığı panik ve sarsıntıyla beraber etrafta oluşan telaş görüldü. Binanın yerle bir olmasıyla etrafı toz bulutunu kapladığı anların ardından kimi vatandaşların gerçekleşen yıkımı görüntülediği, kimilerinin ise kaçmaya devam ettiği görüldü.

16 DAİRELİ APARTMAN YERLE BİR OLDU

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Yeşilyurt ilçesinde Çukurdere Mahallesi Zapçıoğlu caddesi üzerinde bulunan 16 daireden oluşan Yetiş Apartmanı’nın yıkılma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde depremle birlikte yoldaki insanların sağa sola kaçışma anlarının ardından bir anda ortalığı toz bulutun kapladığı, apartmanın ise saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

“YETİŞ APARTMANI’MIZ 13 KİŞİYE MEZAR OLDU”

Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş şöyle konuştu:

"Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı."

(İHA)

