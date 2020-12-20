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İtalya, Hollanda, Belçika koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'ye seyahatı yasakladı

20.12.2020 16:31 | Son Güncelleme:
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İtalya, Hollanda, Belçika koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'ye seyahatı yasakladı

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasakladı ya da yasaklamayı değerlendiriyor.

Hollanda, Belçika ve İtalya uçuşları yasakladı, Belçika tren seferlerini de askıya aldı.

Fransa ve Almanya'nın da benzer bir adım atacağı bildiriliyor. Yeni mutasyon, Londra ve İngiltere'nin güneydoğusunda hızla yayıldı.

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İngiltere Başbakanı Borish Johnson dün yaptığı açıklamada, dördüncü aşama önlemleri uygulamaya sokmuş ve Noel tatili döneminde kuralların gevşetilmesi planını iptal etmişi.

Üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönüned bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

BAŞKA ÜLKELERDE DE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü aynı mutasyonun, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi.

İngiltere'nin yeni mutasyon duyurusundan saatler sonra, Hollanda hükümeti saatler sonra 1 Ocak'a kadar tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını açıkladı. Hükümet "yeni virüsün Hollanda'ya yayılması riskini mümkün olduğunca minimize etmek için" yasaklandığını bildirdi.

Belçika da bu geceyarısından itibaren İngiltere'den tüm uçuş ve trenlerin askıya alındığını duyurdu. Başbakan VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, yasağın en az 24 saat geçerli olduğunu ve daha sonra ek önlemler gerekip gerekmediğini değerlendireceklerini söyledi.

İtalya da uçuşlara yasak koyarken, Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, yeni mutasyonun görüldüğü İngiltere ve Güney Afrika'dan uçuş yasağını değerlendirdiklerini belirtti.

Yetkili, Alman hükümetinin İngiltere'deki gelişmeleri gözlemlediğini de vurguladı.

Fransız haber kanalı BFMTV de, Fransa'nın İngiltere'den uçuşları ve trenleri yasaklamayı değerlendirdiğini ve "Avrupa genelinde bir koordinasyon arayışı içinde olduğunu" belirtirken, "ilerleyen saatlerde bir karar alınacağını" duyurdu.

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