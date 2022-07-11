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İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar! ''Tahrik etmiş''

11.07.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Torino kentindeki bir barda gerçekleşen olayda bir erkek barın tuvaletinde bir kadına tecavüz etti. Olaya ilişkin mahkemenin aldığı karar ülkede büyük tepkiye neden oldu. Mahkemede, tecavüze uğradığını söyleyen kadının bar tuvaletinin kapısını açık bırakarak tecavüzcüsünü tahrik ettiğine karar verildi.

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar! ''Tahrik etmiş''

2019'da Torino kentinde bir barın tuvaletinde yaşanan olayın ardından mahkeme, bir kadına tecavüz etmekle suçlanan erkeği suçsuz buldu. Hakim, alkollü kadının tuvaletin kapısını açık bırakarak erkeği tahrik ettiğine karar verdi.

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KANIT SAYILMADI

Kadının kotunda da kopmuş bir fermuar vardı, ancak bu 'eski ve yıpranmış' olduğu gerekçesiyle bir kanıt olarak kabul edilmedi ve erkek tarafından fermuarın koparıldığını göstermediği söylendi. Bu karar, erkeğin iki yıllık tecavüz mahkumiyetini bozdu ve o zamandan beri politikacılar ve kadın hakları örgütleri tarafından geniş çapta kınandı.

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''TÜYLER ÜRPERTİCİ''

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Kuzey Ligi partisinden bir kadın milletvekili olan Laura Ravetto, kararı “tüyler ürpertici” buldu ve kurbanın cinsel ilişkiyi istemediğini açıkça beyan etmesine rağmen erkeği tahrik etmekle suçlandığını söyledi. Beş Yıldız Hareketi'nden Maria Edera Spadoni de yargıya kararı gözden geçirmeleri için çağrıda bulundu.Çok sayıda kişi de bu sabah mahkeme binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

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'KADIN DÜŞMANLIĞI'

İtalyan mahkemeleri daha önce de “kadın düşmanlığı” eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı. 2019'da iki erkeğe yönelik tecavüz suçlaması, kurbanın yeterince “kadınsı ve çekici olmadığı” gerekçesiyle düşürülmüştü. 2017'de ise başka bir yargıç, hastane yatağında bir kadına tecavüz etmekle suçlanan adamı, kadının çığlık atmadığını öne sürerek tecavüz suçlamasından akladıktan sonra büyük bir öfkeye yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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