MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de

11.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.

İtalyan aktör Michele Morrone Türkiye'de

"365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Morrone'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı.İstanbul'a iş görüşmeleri için gelen ünlü oyuncu, ardından kısa bir tatile çıkacak. Morrone, Güney kıyılarına inerek burada dinlenecek.

611357824e3fe10a3431cce8

Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında " Türkiye'de bana gösterdiğiniz sevgi ve destek için çok teşekkür ederim. Hepinize çok saygı duyuyorum ve bir gün orada olmak için sabırsızlanıyorum" demişti.

611357c44e3fe10a3431ccec

Ünlü isim gelir gelmez soluğu Nusret'te aldı. Başarılı ismin Instagram'da 12.7 milyon takipçisi buluyor.

01

Michele Morrone, kariyerini kısa sürede uluslararası boyuta taşıdı. "365 Days" filmindeki Don Massimo Torricelli rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, "Filmin gösteriminin ardından, bir gecede 2 milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum" diyor.
MV5BOTE4NmY0OWMtMTU0Ni00YTA1LWE1NTktNjhkZDBmNmJkN2IwXkEyXkFqcGdeQXVyNTE5MDc0NTA@._V1_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı annesiyle dans etti! Babası "Yandık" dediŞeyma Subaşı annesiyle dans etti! Babası "Yandık" dedi
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Tarkan'dan büyük tepki! "Rahat bırakın..."Tarkan'dan büyük tepki! "Rahat bırakın..."
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Michele Morrone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Başkent karıştı! Kanlı olan sonrası sığınmacılara tepki

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Dükkanına Erdoğan’ın fotoğrafını astı, para cezası kesildi

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Felaket! Yol çöktü, ev ve köprüler yıkıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Nijerya'da aile yemeğinde 24 kişi hayatını kaybetti! Tuz yerine bakın ne atılmış

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

43 ilin geçiş güzergâhında tek tek durduruldular

43 ilin geçiş güzergâhında tek tek durduruldular

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Busenaz Sürmeneli sitem etti, Kerem Bürsin o tweeti sildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

MHP Genel Başkanı'na yanıt: Bana hakaret etmek yerine...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle...

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Boşanma aşamasında aldatıldı! Berdan Mardini sessizliğini bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.