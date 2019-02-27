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İtalyan basını, saç ekim merkezi açacak olan Ronaldo'nun müşterilerini belirledi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Madrid'de saç ekim merkezi açmayı planlıyor. Ronaldo'nun merkezinde fiyatların 4 bin Euro'dan başladığı belirtilirken, İtalyan basını ise bu haberi biraz ti'ye aldı ve Ronaldo'nun olası müşterilerini belirledi.

İtalyan basını, saç ekim merkezi açacak olan Ronaldo'nun müşterilerini belirledi

MYNET.COM | Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Madrid kentinde saç ekim merkezi açmaya hazırlanıyor.

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Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in sorumlu olacağı bu merkez Mart ayında hizmete sunulacak.

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Ronaldo'nun kurucuları arasında olduğu Insparya Group'un bu merkezde 150 profesyonel çalışanı ve 18 özel odasıyla hizmet vereceği belirtildi.

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İtalyan basını ise boş durmadı ve Ronaldo'nun saç ekim merkezinin olası müşterilerini belirledi.

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Saçı olmayan ünlü futbolcular, özel bir telefon uygulamasıyla saçlı hale getirildi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.

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