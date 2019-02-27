İtalyan basını, saç ekim merkezi açacak olan Ronaldo'nun müşterilerini belirledi

MYNET.COM | Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın Madrid kentinde saç ekim merkezi açmaya hazırlanıyor.
Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in sorumlu olacağı bu merkez Mart ayında hizmete sunulacak.
Ronaldo'nun kurucuları arasında olduğu Insparya Group'un bu merkezde 150 profesyonel çalışanı ve 18 özel odasıyla hizmet vereceği belirtildi.
İtalyan basını ise boş durmadı ve Ronaldo'nun saç ekim merkezinin olası müşterilerini belirledi.
Saçı olmayan ünlü futbolcular, özel bir telefon uygulamasıyla saçlı hale getirildi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
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