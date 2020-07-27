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İtalyan Claudia Romani'den olay pozlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model ve hakem Claudia Romani, Miami tatilinde birbirinden iddialı pozlar verdi.

İtalyan Claudia Romani'den olay pozlar

Miami'de tatile çıkan ünlü isim Claudia Romani, South Beach'te çektirdiği fotoğraflarla dikkat çekti.

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Kıvrımlı vücudunu her fırsatta değerlendiren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Amerika'nın bağımsızlık gününü de seksi pozlarla kutlamıştı.

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CLAUDİA ROMANİ KİMDİR?

Ünlü manken Claudia Romani son dönemlerde podyumları salladığı gibi sosyal medyayıda birbirinden güzel resimleri ile sallamaya devam etmektedir. Sosyal medya hesaplarında paylaşımları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Claudia Romani 1982 yılında İtalya’da dünyaya gelmiştir.

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Ayrıca manken ve modelliğin yanı sıra hakem olan güzel bir dönem İtalyan futbolcu Filippo Inzaghi ile aşk yaşamıştır.
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2018 dünya kupasına İtalya’nın katılamaması nedeni ile trübünde yer almış ve kupa’da İngiltere ile Arjantin’i desteklemiştir. İnstagram hesabında Galatasaray forması ile verdiği pozlar Türk futbol severler tarafından oldukça beğenilmiştir.

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Claudia Romani’nin vücut ölçüleri, 89-63-91 cm’dir.

Playboy, Cosmopolitan, GQ, FHM ve Maxim gibi dünyaca ünlü dergilerin kapak yüzü olmuş 2014 senesinde profesyonel hakemlik yapmak için sınavlara girmiştir. 2010 yılından bu yana yaşantısını Miami’de sürdüren güzel vejetaryen olarak bilinmektedir.

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