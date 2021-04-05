İtalyan mafyalarının sadece filmlere özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte tarihin en azılı mafya babaları

Tarih boyunca birçok mafya olarak nitelendirilen kişi karşımıza çıktı. Aslında bu kişilerin temel amacı en başında belirli bir bölgeyi yönetmek ve buradaki düzeni sağlamaktı. Ancak zaman içerisinde mafya babaları tarihin en azılı suç makinesi haline dönüştü. Sizler için inanılmaz suçlara bulaşan mafya babalarını araştırdık.
Aslen İtalyan olan ve bir dönem Amerika'nın en büyük mafya babalarından biri olan Al Capone, daha çok küçük yaşlardayken farklı farklı işlerde yer almaya başladı. Yüzündeki yara izi nedeniyle "Scarface" lakabını alan Al Capone, 1920'li yıllardaki büyük içki yasağı döneminde inanılmaz bir yükselişe geçmişti. Chicago'da içki kaçakçılığı yapan Capone, aynı zamanda kendi adamını oranın belediye başkanı yaptırınca işlerini daha rahat bir şekilde yürüttü. Yükselişi ile beraber düşmanları da artan Capone, 1929 yılında vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Alcatraz Hapishanesine kapatıldı. 1947 yılında burada öldü.
1862 yılında Palermo'da doğan Ferro, 1901 yılında New York'a göç etti ve burada haraç alarak mafya dünyasında adı duyulmaya başladı. 1909 yılında bir polisi öldürerek hapse giren Ferro, hapisten kaçtı ve Sicilya'ya gitti. "Babaların Babası" lakabına sahip olan Ferro, 1929 yılında yakalandı ve 50 yıl hapis cezası aldı. Hapishanede son derece lüks bir yaşam süren Ferro'nun ölümü ise oldukça trajik bir şekilde gerçekleşti. Amerikan askerleri İtalya'ya girdiği zaman tüm mahkumlar salındı fakat Ferro hapishanede tek başına bırakıldı. Ferro burada susuzluktan öldü.
"Canavar" lakabıyla anılan Salvatore Riina, 1930 yılında Carleone'de doğdu. İlk başlarda tetikçilik yapan Riina, daha sonra kendini ispatlayınca hızla yükseldi. Patronu Lucino Leggio 1974 yılında tutuklanınca, onun devri başladı ve Sicilya mafyasının başına geçti. Ardı ardına verdiği ölüm emirleri ile adeta kan saçan Riina, yakalandığı zaman ömür boyu hapis cezası aldı.
Henüz 10 yaşındayken ailesi ile beraber Sicilya'dan Amerika'ya göç eden Lucania, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru mafya dünyasına adımını attı ve meşhur içki yasağı esnasında yükselişe geçti. II. Dünya Savaşı öncesi hapse atılan Lucania, Sicilya'daki bağlantılarını kullanarak Amerikan istihbaratına çalıştı. Savaşın ardından Küba'ya kaçan Lucania, burada uyuşturucu kaçakçılığı yaparak büyük bir servet kazandı. 1962 yılında akciğer kanseri nedeniyle Sicilya'da öldü.
Riina'nın ardından Babaların Babası unvanını alan Provenzano, 20'li yaşlarından önce Carleone ailesine katıldı. Fakat aileye ihanet etti. Riina'nın tutuklanmasının ardından mafyanın başına geçen Provenzano, Riina ve Leggio gibi korkutucu bir mafya babası olduğunu ispatlamak için çok sayıda bombalı saldırı düzenlese de onların mertebesine ulaşamadı. 2006 yılında tutuklandı.
1945 yılında Michele Navarra tarafından cemiyete kabul edilerek mafya dünyasına atlan Leggio, entelektüel ve çok kültürlü biriydi. Navarra'nın adamları tarafından öldürülmeye çalışılsa da şans eseri kurtultu ve kendisi Navarra'yı öldürterek Sicilya mafyasının başına geçti. Gittikçe daha hırslı ve acımasız olan Leggio, bu nedenle pek çok mafya ailesinden tepki aldı. Leggio, Navarra'yı öldürmek suçundan müebbet hapis cezası aldı ve daha sonra kalp krizinden öldü.
Sahip olduğu pizza dükkanlarını kullanarak 1,65 milyar dolar değerinde uyuşturucu ticareti yaparak mafya dünyasına adım attı. Daha sonrasında ise Cinisi ailesinin babası oldu. Mafya Savaşları öncesinde komisyondan atılan ve bu nedenle Brezilya'ya kaçan Badalamenti, İtalyan Mahkemesinde işlediği bir cinayet nedeniyle yargılanıp, tutuklandı. 2004 yılında kalp yetmezliğinden vefat etti.
Doktora yapmış bir fizikçi olan Navarra, mafyayla bağlantısı olan bir kadınla evlendikten sonra bu hayatın içerisine adeta balıklama atladı. 1940'lı yıllarda Sicilya mafyasının babası olan Navarra, uzun dönem beraber çalıştığı Leggio tarafından arabasının içerisindeyken kurşunlatılarak öldürüldü.
Mafyaya bağlı bir ailede doğan Greco'nun babası, bir kan davası sonucunda öldürüldü ve ailenin başına Greco geçti. Gitgide güçlenen Greco, Sicilya Mafya Komisyonunda yer aldı ve 1. Mafya Savaşları esnasında ölüm emirlerini veren kişi oldu. Ciaculi Katliamı sonrası Venezuela'ya kaçmış ve Caracas'ta öldürüldü.
Kardeşi Salvatore ile beraber Sicilya mafyasının başında olan Angelo, Palermo Görüşmeleri ve Sicilya Mafya Komisyonuna katıldı. Birinci Mafya Savaşı sonrası hüküm giydi ve çeşitli hapishanelere sürgün edildi. 1975 yılında üç mafya üyesi tarafından öldürüldü.
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