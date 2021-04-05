İtalyan mafyalarının sadece filmlere özgü olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte tarihin en azılı mafya babaları

Tarih boyunca birçok mafya olarak nitelendirilen kişi karşımıza çıktı. Aslında bu kişilerin temel amacı en başında belirli bir bölgeyi yönetmek ve buradaki düzeni sağlamaktı. Ancak zaman içerisinde mafya babaları tarihin en azılı suç makinesi haline dönüştü. Sizler için inanılmaz suçlara bulaşan mafya babalarını araştırdık.

AL CAPONE

Aslen İtalyan olan ve bir dönem Amerika'nın en büyük mafya babalarından biri olan Al Capone, daha çok küçük yaşlardayken farklı farklı işlerde yer almaya başladı. Yüzündeki yara izi nedeniyle "Scarface" lakabını alan Al Capone, 1920'li yıllardaki büyük içki yasağı döneminde inanılmaz bir yükselişe geçmişti. Chicago'da içki kaçakçılığı yapan Capone, aynı zamanda kendi adamını oranın belediye başkanı yaptırınca işlerini daha rahat bir şekilde yürüttü. Yükselişi ile beraber düşmanları da artan Capone, 1929 yılında vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak Alcatraz Hapishanesine kapatıldı. 1947 yılında burada öldü.

VİTO CASCIO FERRO

1862 yılında Palermo'da doğan Ferro, 1901 yılında New York'a göç etti ve burada haraç alarak mafya dünyasında adı duyulmaya başladı. 1909 yılında bir polisi öldürerek hapse giren Ferro, hapisten kaçtı ve Sicilya'ya gitti. "Babaların Babası" lakabına sahip olan Ferro, 1929 yılında yakalandı ve 50 yıl hapis cezası aldı. Hapishanede son derece lüks bir yaşam süren Ferro'nun ölümü ise oldukça trajik bir şekilde gerçekleşti. Amerikan askerleri İtalya'ya girdiği zaman tüm mahkumlar salındı fakat Ferro hapishanede tek başına bırakıldı. Ferro burada susuzluktan öldü.