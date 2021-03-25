Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Rothschild ailesinin 1972 yılında verdiği ve aile hakkında komplo teorilerini güçlendiren garip daveti

Rothschild ailesinin 1972 yılında verdiği ve aile hakkında komplo teorilerini güçlendiren garip daveti

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rothschild ailesinin ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle komplo teorileriyle yakından ilgiliyseniz Rockefeller ailesiyle birlikte popüler olan bu aileyi de duymuşsunuzdur. Avrupa’nın en köklü ve zengin ailelerinden olan biri olan Rothschild dünyayı yöneten gizli güç veya 400 milyar dolarlık servetleri olduğuna dair pek çok iddia vardır.

Rothschild ailesinin 1972 yılında verdiği ve aile hakkında komplo teorilerini güçlendiren garip daveti

Hanedanlık olarak da bilinen Rothschild'ler 18. yüzyılın sonlarında Avrupa'da bankalar kuran Alman ve Yahudi kökenli bir aile. Rothschild Ailesi'nin 1000-1500 arası ferdi olduğu biliniyor. Aile üyelerinden herhangi birinin adını ''Dünyanın 500 Zengini'' gibi listelerde görmeniz mümkün değil çünkü aile serveti gizli tutuluyor.

Uluslararası finans alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok rivayet ortaya atılmıştır. Gerçeklik payını bilmese de bu ailenin ilginç yönleri olduğu kesindir.

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gibi işlerle ilgileniyordu. Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara maruz kalmalarından dolayı kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler. Mayer Amschel (Rothschild) ise bu aileyi bir topluluk haline getirerek fark yaratmıştır. Salgın bir hastalık yüzünden tüm ailesini kaybeden Mayer Amschel, 13 yaşından beri tek başına ayaklarının üzerinde duruyordu. Bir bankada işe girdi, kısa süre içerisinde terfi aldı ve babasının dükkanının üzerindeki katta eşi yaşadı. Bu ailenin beş oğlu vardı. Mayer Amschel, iş kollarını beş oğlu arasında dağıtmayı onlar henüz çocukken düşünmüştü. Ailenin kuralları da bu dönemde şekillendi.

Avrupa’da o dönemde savaşlarda kiralık askerler çok yaygındı. Prens 4. Wilhelm’ın yanında çalışan Mayer Amschel, işin muhabese kısmıyla ilgileniyordu. Taksitlendirme, faiz hesabı ve görüşmeler onun tarafından yapılıyordu. Prens ülkeden kaçtı ve kaçarken o dönem tam 3 milyon dolar parayı ona emanet etti. Rivayete göre paralar fıçıların içine gizlenmişti ve Napoleon askerleri bunu fark edemedi. O paranın sonradan Prens'e iade edildiği söylentisi de mevcuttur ancak kesin durum bilinmemektedir.

Prensin bıraktığı para, Amschel tarafından çocuklarına paylaşmıştır. Kızlarına ise az bir miktarda verilmiştir. Kadın ve erkek eşitliği düşüncesine ait olmadığı için kadınların tek misyonunu politik evlilikler yapmak olarak görüyordu. Amschel Mayer Rothschild, oğullarını Avrupa'nın beş büyük başkentine gönderdi. O dönem iletişim bu kadar kolay olmadığı için, ani gelişen olaylarda en kısa süre içinde irtibatta oluyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlardı.

Rothschild ailesi denilince akla komplo teorileri de beraberinde gelir. Öyle ki dünyanın tüm komplo teorilerinin önemli bir kısmı, aile ile ilişkilendirilir. Rothschild ailesinin de bir Illuminati üyesi olduğu ifade edilir. Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali, John F. Kennedy suikasti ile Hitler'in yükselişi ve 2. Dünya Savaşı da bu ailenin bağlantılı olduğu düşünülen olaylar arasındadır.

Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!Bilim insanları dahil olmak üzere kimsenin açıklayamadığı 10 gizemli tarihsel olay!

Ortaya atılan komplo teorilerinin yanında ailenin 1972 yılında verdikleri davet büyük ses getirmiştir. Marie-Helene de Rothschild, 12 Aralık 1972'de ailenin sahip olduğu en büyük şatolardan biri olan Ferrieres şatosunda büyük bir davet düzenledi.

şato

Fransa'daki şatoda gerçekleşen davetin adı "sürrealist balo" olacaktı. Balonun davetiyeleri tersten yazılmıştı ve okumak için aynaya tutmak gerekiyordu. Davetin kıyafet kodu “Siyah papyon, uzun giysiler ve sürrealist başlıklar” olarak seçilmişti. Davetlilerden özellikle alışılmışın dışında başlık ya da maske takmaları ve makyaj yapmaları istenmişti.

yemek masası

Kostüm partisi olarak düşünebilecek bu davette birçok detay şaşkınlık yarattı. Bu ilginç parti için şatonun etrafına özel bir ışıklandırma sistemi kurularak şato alev alıyormuş gibi bir efekt yarattıldı. Sürrealist ressam Salvador Dali, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot gibi dönemin en ünlü yıldızları da davetteydi. Davetliler şatoya girerken örümcek ağlarıyla çevrili bir labirentten geçerek salona ulaşıyordu. Salonda ise davetlileri bir hayli ilginç tasarımlara sahip olan sofralar karşılıyordu.

davet

Stanley Kubrick'in "Gözü Tamamen Kapalı" filmine esin kaynağı olduğu düşünülen partinin o yıllarda gizli tutulmasına rağmen ünlü yönetmen tarafından bilindiği düşünülüyor.

1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
25 Mart 2021 Perşembe: TV yayın akışı...25 Mart 2021 Perşembe: TV yayın akışı...
'Benim de Müslüman arkadaşlarım var''Benim de Müslüman arkadaşlarım var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Evinde bomba sığınağı buldu! TikTok videosu gündem yarattı

Evinde bomba sığınağı buldu! TikTok videosu gündem yarattı

Kendi servetlerini yarattılar! Dünyanın en zengin çocukları

Kendi servetlerini yarattılar! Dünyanın en zengin çocukları

16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu fark etmedi

16 yaşına kadar işitme engelli olduğunu fark etmedi

Farklı olan şekli ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Farklı olan şekli ne kadar sürede bulabilirsiniz?

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Lanetli ekmeği yediler! 300 kişi delirdi, 7 kişi öldü

Lanetli ekmeği yediler! 300 kişi delirdi, 7 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Sakalları yüzünden yıllarca dışlandı! Cesareti övgü topladı

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

Bir kişiye dokununca elektrik çarpması neden olur?

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

60 kilo cehennemi! Bu ülkede zayıf olanlar kabul edilmiyor

Diğer Haberler

Yabancı birinin sevdiğiniz kişi kılığına girmiş olması durumu: Capgras Sendromu

Çok nadir görülüyor! Beyinde hayaletler oluşturuyor

Türkçe kelimeleri okumaya çalışan kullanıcı TikTok’ta fenomen oldu

Türkçe kelimelerle sınavı! Gerçek okuşunu duyunca şok geçirdi

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 25 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

TV yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

25 Mart 2021 Perşembe: TV yayın akışı...

Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan ‘Güzel ve Çirkin’ masalının gerçek kahramanları

‘Güzel ve Çirkin’ masalının orijinal kahramanları

Doğumdan sonra kansere yakalandı! Bacağını kaybetmesine rağmen hayat mücadelesine devam etti

Doğumdan sonra kanserden bacağını kaybeden savaşçı anne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.