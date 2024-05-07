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İtalyan model Kylie Jenner'ı gölgede bırakınca olanlar oldu! Yakışıklılığı yüzünden Met Gala'dan kovuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 10:34
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Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala yine büyük bir ihtişamla gerçekleştirildi. Met Gala'ya dair bomba bir iddia ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İtalyan bir model, geçen yıl düzenlenen Met Gala’da Kylie Jenner'ı gölgede bıraktıktan sonra bu sene düzenlenecek törenden kovulduğunu iddia etti.

İtalyan model Kylie Jenner'ı gölgede bırakınca olanlar oldu! Yakışıklılığı yüzünden Met Gala'dan kovuldu

Her yıl büyük bir heyecanla düzenlenen Met Gala bu sene yine büyük bir görsel şölene dönüştü. Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'ya birbirinden cesur ve ilginç kostümler damga vurdu.

Met Gala hakkındaki bir iddia da sosyal medyanın gündemine oturdu. Yakışıklılığı sayesinde internette birçok hayranı olan İtalyan model Eugenio Casnighi, Metropolitan Sanat Müzesi'nin heyecanla beklenen etkinliğinde bu sene karşılama görevlisi olarak çalışmayacağını açıklamak için cumartesi günü TikTok’ta video çekmişti.

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Son iki yıldır Met Gala'da çalışan Casnighi, gizlilik sözleşmesi kapsamında olduğu için etkinlikten gördüğü ilgiden hiçbir zaman bahsedemediğini dile getirdi.

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Ancak cuma günü kendisine bu seneki etkinlikte görev alamayacağı iletildi. Bunun üzerine açıklama yapan Casnighi, "Geçen yıl bana bütün gece Jenner'la birlikte olacağımı söylediler ve ben de ona ihtiyacı olan her konuda yardım ettim."

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'ONU GÖLGEDE BIRAKTIĞIM İÇİN...'

"Bana beni seçtiklerini çünkü bu ünlüyle birlikte olmamı diğer insanlardan daha çok sevdiklerini söylediler ama insanlar Kylie Jenner'ın fotoğraflarını çektiğinde ben de oradaydım ve tabii ki ben de fotoğrafta yer aldım. Ancak sonrasında onu gölgede bıraktığımı iddia ederek beni suçladılar.” dedi.

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Modelin paylaşımları üzerine hayranları Casnighi'ye destek olmak için sosyal medyada yorumlar yaptılar. Bazı kullanıcıları; 'Senin viral hale gelen güzelliğine dayanamıyorlar.' derken bazı kullanıcılar da 'Kafam karıştı, bu nasıl iyi bir şey değil?' gibi yorumlar yaptılar.

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Kylie Jenner MET Gala moda gecesi
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