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  4. Kumdan elbisesiyle Met Gala'ya damga vurdu! Tyla, merdiven çıkamayınca kucakta taşındı

Kumdan elbisesiyle Met Gala'ya damga vurdu! Tyla, merdiven çıkamayınca kucakta taşındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 10:02
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Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, New York'ta gerçekleştirildi. 'Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu' temasıyla düzenlenen galaya ünlü isimlerin birbirinden iddialı tercihleri damga vurdu. Galanın en dikkat çeken ismi ise dünyaca ünlü şarkıcı Tyla oldu. Tyla, geceye kumdan elbisesiyle katıldı.

Kumdan elbisesiyle Met Gala'ya damga vurdu! Tyla, merdiven çıkamayınca kucakta taşındı

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla gerçekleştirilen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, bu senede büyük bir ihtişamla gerçekleştirildi.

Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla gerçekleştirilen Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

KUMDAN ELBİSESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Ünlü isimlerin damga vurduğu gecede birbirinden ilginç tasarımlar dikkat çekti. Gecede en dikkat çeken isimlerden biri de ünlü şarkıcı Tyla oldu. Ünlü bir marka Tyla'ya zamanın kumlarına saygı duruşu niteliğinde, kumdan yapılmış bir elbise tasarladı.

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Straplez olarak tasarlanan elbise, organze denizkızı kuyruğuna doğru genişlemeden önce şarkıcının vücudunun her santimini saracak şekilde tasarlandı.

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EN ÇOK KONUŞULAN O OLDU

Üç renk kumdan üretilen ve mikro kristal çivilerle karıştırılan elbise adeta gecenin en çok konuşulanı oldu. Ünlü şarkıcı kombinini kum saati şeklinde bir el çantası ile tamamladı.

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ZOR ANLAR YAŞADI

Özel tasarım elbisesi ile galada zor anlar yaşayan Tyla, merdiven çıkamadığı için kucaklanarak götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
MET Gala New York moda gecesi
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