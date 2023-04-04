İtfaiye eri Yusuf Turgut'un korkunç ölümü! Alevlerin içine düştü, arkadaşları kahroldu

Korkunç olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. Yağcılar Mahallesi 1418 Nolu Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ ALEVLERİN İÇERİSİNE DÜŞTÜ

İtfaiye erlerinden Yusuf Turgut (29), yangına müdahale ettiği sırada çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarılan Turgut, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Yangını söndüren itfaiye erleri, meslektaşlarının ölüm haberini alınca olay yerinde gözyaşı döktü.

(AA)

