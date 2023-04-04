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İstanbul trafiğinde dehşet anları! Ezmek için aracını üzerine sürdü, taksici kıl payı kurtuldu

04.04.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yol ortasında yaşanan olay dehşete düşürdü. Pendik'te iki araç sürücüsü arasında yaşanan tartışma ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı. Söz konusu görüntülerde taksi şoförüne sinirlenen adam, aracını ezmek için sürücünün üzerine sürdü. Taksi şoförü, ezilmekten kıl payı kurtulurken, korku dolu o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki sürücü dehşeti Pendik'te yaşandı. Kurtköy’de bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay anbean kameraya yansıdı. İddiaya göre taksici Burak Yılmaz taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti.

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ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil şoförü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı.

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KAMERA KAYITTAYDI

Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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"KÜFÜR ETTİ BEN DE ARACIMI ÖNÜNE KIRDIM"

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

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(İHA)

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İstanbul trafik taksi

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