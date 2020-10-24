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Itır Esen dudak dolgusu mu yaptırdı?

24.10.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Itır Esen dudak dolgusu mu yaptırdı?

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen ile aynı adı taşıyan yeğeni manken Itır Esen, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Esen'in dudağındaki şişlik dikkat çekti

Snob Magazin'de yer alan habere göre, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, "Dudak dolgusu mu yaptırdınız?" sorusuna "Dolgu değil, bu doğal halim. Kalem sürdüm o yüzden böyle görünüyor" diye cevap verdi.

ITIR ESEN (1) SON

Miss Turkey 2017 güzeli seçildikten sonra tacı elinden geri alınan Itır Esen, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

ITIR ESEN (3) SON

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, küçüklükten beri model olma hayali kuruyordu. Bu hayaline kısa sürede ulaşan Itır Esen'in özel hayatı da yakından takip ediliyor. I

ITIR ESEN (5) SON

Itır Esen, bir dönem Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine gelmişti.

ITIR ESEN (8)
21 yaşındaki manken Itır Esen, bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren ile birlikte.

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