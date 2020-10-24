Itır Esen dudak dolgusu mu yaptırdı?

Snob Magazin'de yer alan habere göre, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü manken, "Dudak dolgusu mu yaptırdınız?" sorusuna "Dolgu değil, bu doğal halim. Kalem sürdüm o yüzden böyle görünüyor" diye cevap verdi.

Miss Turkey 2017 güzeli seçildikten sonra tacı elinden geri alınan Itır Esen, son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

1999 yılında dünyaya gelen Itır Esen, küçüklükten beri model olma hayali kuruyordu. Bu hayaline kısa sürede ulaşan Itır Esen'in özel hayatı da yakından takip ediliyor. I

Itır Esen, bir dönem Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine gelmişti.



21 yaşındaki manken Itır Esen, bir süredir Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in yeğeni Mehmet Düren ile birlikte.

