Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel organım o kadar büyük ki...”

İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel organım o kadar büyük ki...”

10.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan yetişkin film yıldızı Slimpoke, 2011 yılında sektöre girmeden önce cinsel organının boyutunun farkında olmadığını dile getirdi. O dönemde sevgilisi olan bir kadının cinsel organını gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Slimpoke bu deneyiminden sonra yetişkin film yıldızı olmaya karar verdiğini itiraf etti.

İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel organım o kadar büyük ki...”

2011 yılında yetişkin film oyunculuğuna adım attığını dile getiren Slimpoke aslında bu kariyere girmenin kendisinin fikri olmadığını söyledi. No Jumper podcast'inde konuşan Amerikalı ünlü isim gençlik yıllarında sosyal anlamda ilişki kurma konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi. O dönemde sevgilisi olan bir kadının cinsel organını gördüğünde büyük bir şaşkınlık tepkisi vermesi üzerine Slimpoke yetişkin film kariyerine teşvik edildiğini söyledi.

Çocukları okuldayken seksi pozlarını çektiğini söyleyen sosyal medya fenomenleri tepki çekti! “Bizi daha iyi bir ebeveyn yaptı”Çocukları okuldayken seksi pozlarını çektiğini söyleyen sosyal medya fenomenleri tepki çekti! “Bizi daha iyi bir ebeveyn yaptı”

“HERKESİN AYNI BOYUTTA OLDUĞUNU SANIYORDUM”

1

İlişki kurma konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Slimpoke, “Dürüst olmak gerekirse herkesi boyutta olduğunu sanıyordum. Cinsel organım o kadar büyük ki ilk gördüğünde gerçekten çok şaşırdı. Bir sevgilim kesinlikle yetişkin film yıldızı olmam gerektiğini söyledi. Ben de onu dinledim” dedi.

Sosyal medya fenomeni tribünü birbirine kattı! Futbol maçının ortasında soyunmaya başladıSosyal medya fenomeni tribünü birbirine kattı! Futbol maçının ortasında soyunmaya başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Çocuklarımız okuldayken seksi pozlarımızı çekiyoruz”“Çocuklarımız okuldayken seksi pozlarımızı çekiyoruz”
İç çamaşırıyla nasihat verdi! “Ona nazik davranın”İç çamaşırıyla nasihat verdi! “Ona nazik davranın”
‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı‘Hamile’ adamı görmek için paraya kıyıyorlar! Kazancı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pornografik film oyuncusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Cinsel ilişkiye girerken canlı yayın açtı! Torunu görünce...

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

Tadilat yaptırmak istediler! Döşemenin altından servet çıktı

İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak...

İtfaiye aracından böyle indi! Topuklularıyla, yarı çıplak...

Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...

Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şoke etti...

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.