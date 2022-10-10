İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! “Cinsel organım o kadar büyük ki...”

2011 yılında yetişkin film oyunculuğuna adım attığını dile getiren Slimpoke aslında bu kariyere girmenin kendisinin fikri olmadığını söyledi. No Jumper podcast'inde konuşan Amerikalı ünlü isim gençlik yıllarında sosyal anlamda ilişki kurma konusunda zorluk yaşadığını dile getirdi. O dönemde sevgilisi olan bir kadının cinsel organını gördüğünde büyük bir şaşkınlık tepkisi vermesi üzerine Slimpoke yetişkin film kariyerine teşvik edildiğini söyledi.

“HERKESİN AYNI BOYUTTA OLDUĞUNU SANIYORDUM”

İlişki kurma konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Slimpoke, “Dürüst olmak gerekirse herkesi boyutta olduğunu sanıyordum. Cinsel organım o kadar büyük ki ilk gördüğünde gerçekten çok şaşırdı. Bir sevgilim kesinlikle yetişkin film yıldızı olmam gerektiğini söyledi. Ben de onu dinledim” dedi.



