Sosyal medya fenomeni tribünü birbirine kattı! Futbol maçının ortasında soyunmaya başladı

“Coyote Cutee” sosyal medya adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen isim İtalya’da taraftarı olduğu futbol kulübünün maçında bir anda soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla tribünde Bari atkısını sallarken görünen Cutee, seyircilerin tepkisini çekti. Maç esnasında yapılan şikayet üzerine İtalyan polisi durumu araştıracaklarını ifade etti. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Cutee’un suçlu bulunması halinde idari para cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

“VÜCUDUMU İSTEDİĞİM ZAMAN VE İSTEDİĞİM GİBİ GÖSTERMEKTE ÖZGÜRÜM”

Sosyal medyadan olaya ilişkin tepkilerin gelmesi üzerine Cutee, “Vücudumu istediğim zaman ve istediğim gibi göstermekte özgürüm. Bu benim seçimim. Kendimi yetişkin bir film yıldızı gibi görmüyorum. Bu tamamen başka bir konu” dedi.

Polisin olaya ilişkin olarak soruşturması devam ederken sosyal medya kullanıcıları tribünde çocukların bulunduğunu ve Cutee’un davranışının doğru olmadığını dile getirdi. Cutee ise polis soruşturmasının ardından Bari takımının 15 Ekim’de Ascoli ile oynayacağı iç saha maçına bilet almaya hazırlanıyor.



