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Sosyal medya fenomeni tribünü birbirine kattı! Futbol maçının ortasında soyunmaya başladı

06.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coyote Cutee adında bir sosyal medya fenomeni taraftarı olduğu İtalyan kulübü Bari’nin maçında ilginç yaşattı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satan Cutee, Serie B kulübü Bari'nin oynadığı maçta pantolonunu indirip iç çamaşırını gösterdi. Bari’nin hareketi üzerine polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sosyal medya fenomeni tribünü birbirine kattı! Futbol maçının ortasında soyunmaya başladı

“Coyote Cutee” sosyal medya adıyla tanınan 22 yaşındaki fenomen isim İtalya’da taraftarı olduğu futbol kulübünün maçında bir anda soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla tribünde Bari atkısını sallarken görünen Cutee, seyircilerin tepkisini çekti. Maç esnasında yapılan şikayet üzerine İtalyan polisi durumu araştıracaklarını ifade etti. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Cutee’un suçlu bulunması halinde idari para cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

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“VÜCUDUMU İSTEDİĞİM ZAMAN VE İSTEDİĞİM GİBİ GÖSTERMEKTE ÖZGÜRÜM”

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Sosyal medyadan olaya ilişkin tepkilerin gelmesi üzerine Cutee, “Vücudumu istediğim zaman ve istediğim gibi göstermekte özgürüm. Bu benim seçimim. Kendimi yetişkin bir film yıldızı gibi görmüyorum. Bu tamamen başka bir konu” dedi.

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Polisin olaya ilişkin olarak soruşturması devam ederken sosyal medya kullanıcıları tribünde çocukların bulunduğunu ve Cutee’un davranışının doğru olmadığını dile getirdi. Cutee ise polis soruşturmasının ardından Bari takımının 15 Ekim’de Ascoli ile oynayacağı iç saha maçına bilet almaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İtalya futbol maçı
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