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İtirafı sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Kocamı tatilde hep aldatırım”

01.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Sian ismiyle paylaşım yapan bir kadın evliliğine dair yaptığı itirafla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Yurtdışına tatile gittiği zamanlarda eşini aldattığını dile getiren Sian, ihanetin nedeni olarak ise sıcak havaları gösterdi. Sıcaklıkların aşırı yükseldiği zamanlarda kendisinde bir afrodizyak etkisi olduğunu söyleyen Sian, eşini aldatmadan duramadığını ifade etti.

İtirafı sosyal medyanın gündemine yerleşti! “Kocamı tatilde hep aldatırım”

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Andover bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Sian isimli bir kadın evliliğine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu. Son iki yılda çıktığı yurtdışı tatillerinden eşini en az 10 kez aldattığını ifade eden kadın, güneşin ve sıcak havanının ihanetin başlıca sorumluları olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. Genç kadının paylaşımına kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.

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“BİRBİRİMİZE İZİN VERİYORUZ”

Yaz aylarını hayatının en güzel zamanı olarak nitelendiren Sian, “Eşimle yılda iki haftalık tatillere çıkmaktan vazgeçtik. Çünkü çok sıkıcıydı. Her gece aynı yere gidip birlikte yemek yiyorduk. Onun yerine arkadaşlarımızla gittiğimiz minik molaları tercih ediyor. Herkes kendi istediği gibi tatil yapıyor. Tatilde olduğumuz zamanlarda yeni maceralara atılmak için birbirimize izin veriyoruz” dedi.

Eşini sevdiğini ve yeni bir ilişki aramadığından söz eden Sian, “İlişkimizi bu yöntem canlı tutuyor. Sürekli olarak bir kişiye bağlı kalmak zaman içinde insanları yoran bir durum. Birkaç küçük kaçamağın kimseye zararı olmaz. Bu şekilde yeniden birbirimize bağlandık” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet
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