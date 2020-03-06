Ivana Sert, Ankaralı hayranlarını coşturdu

Son dönemde şarkıcılığa soyunan Ivana Sert, önceki gün Ankara’da bulunan bir AVM’nin açılış töreninde sahne aldı. Sert’in sahne alacağını duyan sevenleri saatler öncesinden kuyruk oluşturdu. Sahneye çıkan Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık olarak bir saat boyunca sahnede kalan Sert, hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Sert, sahnede giydiği mini şortuyla da dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

YOĞUN İLGİ

Saatler öncesinde konser alanını dolduran hayranları Ivana Sert’e yoğun ilgi gösterdi. Konser bitiminde Sert’le fotoğraf çekmek isteyen sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu.

